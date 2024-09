'मैं बहुत चिंतित हूं, बांग्लादेश में जब भी कुछ होता तो हिंदू बनते निशाना', जस्टिन ट्रूडो की संसद में गूंजा हमले का मामला

यह भी पढ़ें: आखिर बांग्लादेश क्या चाहता है? अब पाकिस्तान से परमाणु ताकत हासिल करने की उठी मांग, कहा- भारत को रोकना जरूरी

My statement in parliament today:

Madam Speaker,

I am deeply concerned by violence targeting religious minorities, including Hindus, Buddhists and Christians in Bangladesh.

Every time there is instability in Bangladesh, religious minorities, particularly Hindus, face the brunt.… pic.twitter.com/FOMCVbBB5i— Chandra Arya (@AryaCanada) September 16, 2024