Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कनाडा में भारतीय कारोबारी की हत्या, सिंगर के घर भी फायरिंग; लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:46 AM (IST)

    कनाडा में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक गायक के घर पर भी गोलीबारी हुई। लॉरेंस गैंग ने इन दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी ली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने कनाडा के एबॉट्सफोर्ड स्थित एक भारतीय मूल के उद्योगपति की हत्या और एक पंजाबी गायक के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है।

    ये दोनों घटनाएं राजस्थान पुलिस की ओर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद हुई हैं।

    'पैसे मांगे तो नहीं दिए..'

    सोशल मीडिया पोस्ट में बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने कहा कि भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की हत्या के पीछे उनका गैंग था।

    गिरोह का दावा है कि साहसी एक बड़े ड्रग कारोबार से जुड़ा था और उसने उससे पैसे मांगे थे। पैसे न मिलने पर गैंग ने उसकी हत्या कर दी।

    सिंगर के घर भी फायरिंग

    गोल्डी ने पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी भी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में उसने लिखा, "सत श्री अकाल! मैं गोल्डी ढिल्लों (लॉरेंस बिश्नोई गिरोह) हूं। गायक चन्नी नट्टन के घर पर कल हुई गोलीबारी का कारण सरदार खेड़ा है।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लॉरेंस गैंस ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "भविष्य में सरदार खेड़ा के साथ काम करने वाला या उनसे संबंध रखने वाला कोई भी गायक अपने नुकसान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सरदार खेड़ा को लगातार भारी नुकसान पहुंचाते रहेंगे।"

    ढिल्लों ने आगे कहा कि यह हमला नट्टन के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं था, "चन्नी नट्टन से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।"

    यह भी पढ़ें: पाक को रास नहीं आ रहा भारत-अफगानिस्तान का दोस्ताना, ख्वाजा आसिफ बोले- दिल्ली के हाथ में काबुल की डोर...