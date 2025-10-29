Language
    पाक को रास नहीं आ रहा भारत-अफगानिस्तान का दोस्ताना, ख्वाजा आसिफ बोले- दिल्ली के हाथ में काबुल की डोर...

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को भारत की कठपुतली बताया है। इसके अलावा आरोप लगाया कि दिल्ली के इशारे पर वह पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने इस्तांबुल में शांति वार्ता टूटने का दोष भी भारत पर मढ़ा। आसिफ ने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर देखा भी, तो वह करारा जवाब देगा। उन्होंने भारत पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तन भारत की कठपुतली है और दिल्ली से कंट्रोल होकर पाकिस्तान में आतंक फैला रहा है।

    जियो न्यूज के प्राइमटाइम शो 'आज शहजेब खानजादा के साथ' में आसिफ ने कहा कि अगर काबुल ने इस्लामाबाद पर हमला करने की सोची भी, तो उसका जवाब 50 गुना ताकतवर होगा।

    आसिफ ने अफगान वार्ताकारों की तारीफ की कि उन्होंने जटिल बातचीत की, लेकिन काबुल में बैठे लोग दिल्ली के इशारे पर नाच रहे हैं। उन्होंने कहा, 'भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर हार का बदला काबुल के जरिए ले रहा है।'

    शांति वार्ता टूटने का ठीकरा भारत पर फोड़ा

    इस्तांबुल में पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता अचानक टूट गई। आसिफ ने बताया कि जब भी समझौता नजदीक आता, काबुल को फोन जाता और सौदा पीछे खींच लिया जाता। उन्होंने कहा, "हम समझौते पर पहुंचे थे, लेकिन काबुल को फोन आया और वे पीछे हट गए।"

    पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि उसके पास अमेरिका के साथ ड्रोन ऑपरेशन की अनुमति है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता तोड़ा नहीं जा सकता। इससे अफगान पक्ष भड़क गया और उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान अफगान हवाई क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ने देगा।

    जवाबी कार्रवाई की धमकी

    आसिफ ने कहा कि पिछले चार साल से अफगानिस्तान 'आतंकवादियों' का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी, "अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ आंख उठाकर देखा भी, तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे।"

    उन्होंने काबुल और दिल्ली को एक साथ आतंक का खेल खेलने वाला बताया है। दरअसल ख्वाजा आसिफ भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तिलमिलाए हुए हैं। इसके बाद से ही वह भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।

    भारत पर सीधा आरोप

    आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार में ऐसे लोग हैं जो भारत गए और वहां मंदिरों में मत्था टेका। उन्होंने भारत पर अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर छेड़ने का आरोप लगाया। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दूसरा दौर शुरू हुआ था, लेकिन कतर और तुर्किए के मध्यस्थता के बावजूद वार्ता विफल रही।

    आसिफ ने चेताया कि अगर वार्ता असफल हुई तो खुला युद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए काबुल जिम्मेदार है और दिल्ली इसका सूत्रधार है। पाकिस्तान किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा।

