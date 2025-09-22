Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खालिस्तानी आतंकी पन्नू का करीबी कनाडा में गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़ा इंद्रजीत सिंह गोसाल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:32 PM (IST)

    Inderjit Singh Gosal Arrested खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी इंद्रजीत सिंह गोसाल को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंद्रजीत जो कनाडा में रहता है सिख फॉर जस्टिस (SFJ) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद SFJ का दारोमदार इंद्रजीत के कंधों पर था। उस पर हिंदू मंदिर पर हमला करने का भी आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image
    खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और इंद्रजीत सिंह गोसाल। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी इंद्रजीत सिंह गोसाल को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कनाडा में रहने वाला इंद्रजीत अमेरिका के खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) में अहम रोल निभाता है। खासकर जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद SFJ का पूरा दारोमदार इंद्रजीत के ही कंधो पर था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंद्रजीत को पहले भी कनाडा के ओटावा में कई बार हिरासत में लिया जा चुका है। इंद्रजीत पर कई बार बोलने के अधिकार का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है।

    हिंदू मंदिर पर हमला करने का आरोप

    पिछले साल नवंबर में कनाडा पुलिस ने ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में हिंदू मंदिर तोड़ने के आरोप में 36 वर्षीय इंद्रजीत को पकड़ा था। इस दौरान इंद्रजीत ने मंदिर में पूजा करने पहुंचे हिंदुओं को भी निशाना बनाया था। हालांकि, बाद में इंद्रजीत को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इंद्रजीत कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह की जमीन तैयार करने में अहम रोल निभा रहा था। इंद्रजीत को पन्नू का राइट हैंड माना जाता है। बता दें कि SFJ को भारत में बैन किया जा चुका है।

    यह भी पढ़ें- चीन ने निकाला H-1B वीजा का तोड़, आ गया नया 'K Visa'; क्या है ड्रैगन का प्लान?