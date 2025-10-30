Language
    कनाडा में भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोकने पर किया हमला

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:15 PM (IST)

    कनाडा में भारतीय मूल के एक व्यवसायी की उस समय हत्या कर दी गई जब उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी कार पर पेशाब करने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से समुदाय में शोक की लहर है।

    भारतीय मूल के व्यवसायी अरवी सिंह सागू की कनाडा में हत्या। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में एक भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक अजनबी ने बिना उकसावे के भारतीय व्यवसायी पर हमला कर दिया, जब उन्होंने उसे अपनी कार पर पेशाब करते हुए देखा। यह हमला 19 अक्टूबर को एडमोंटन में हुआ।

    मिली जानकारी के अनुसार, 55 साल के अरवी सिंह सागू, रात के खाने के बाद अपनी प्रेमिका के साथ कार की ओर लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक अजनबी को कार पर पेशाब करते हुए देखा। इसके बाद, स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया।

    कार पर पेशाब करने से रोकने पर हमला

    सागू के भाई ने ग्लोबल न्यूज को बताया, सागू ने अजनबी से पूछा, "अरे, तुम क्या कर रहे हो?", जिस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, "जो मैं चाहूं।" फिर वह सागू के पास गया और उसके सिर पर मुक्का मार दिया। हमले के बाद वह जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उसकी प्रेमिका ने 911 पर कॉल किया।

    जब पैरामेडिक्स पहुंचे, तो अरवी पहले से ही बेहोश था। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, लेकिन पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई।

    पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    आरोपी की पहचान काइल पापिन के रूप में हुई है और उसे एडमोंटन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर गंभीर हमले का आरोप लगाया गया है।

    सागू के बच्चों की मदद के लिए फंड रेजिंग अभियान

    सागू के एक करीबी दोस्त, विंसेंट राम ने उनके बच्चों की मदद और अंतिम संस्कार और रहने के खर्च के लिए एक फंड रेजिंग अभियान शुरू किया।

    उन्होंने संदेश में लिखा, इस फंड रेजिंग अभियान का उद्देश्य एक बहुत ही दयालु और प्यार करने वाले पिता की मदद करना है। जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस कठिन समय में उनके दोनों बच्चों को जरूरी संसाधन और सहायता मिले।

