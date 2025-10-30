कनाडा में भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोकने पर किया हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में एक भारतीय मूल के व्यवसायी की हत्या का मामला सामने आया है। यहां एक अजनबी ने बिना उकसावे के भारतीय व्यवसायी पर हमला कर दिया, जब उन्होंने उसे अपनी कार पर पेशाब करते हुए देखा। यह हमला 19 अक्टूबर को एडमोंटन में हुआ।

मिली जानकारी के अनुसार, 55 साल के अरवी सिंह सागू, रात के खाने के बाद अपनी प्रेमिका के साथ कार की ओर लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक अजनबी को कार पर पेशाब करते हुए देखा। इसके बाद, स्थिति ने हिंसक रूप ले लिया।

कार पर पेशाब करने से रोकने पर हमला सागू के भाई ने ग्लोबल न्यूज को बताया, सागू ने अजनबी से पूछा, "अरे, तुम क्या कर रहे हो?", जिस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, "जो मैं चाहूं।" फिर वह सागू के पास गया और उसके सिर पर मुक्का मार दिया। हमले के बाद वह जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उसकी प्रेमिका ने 911 पर कॉल किया।