-23 डिग्री तापमान और बर्फीली हवा के बीच फरिश्ता बना भारतवंशी ड्राइवर, महिला ने कैब में दिया बच्चे को जन्म
भारतीय मूल के एक कैब ड्राइवर हरदीप सिंह तूर कनाडा में भीषण ठंड के दौरान एक गर्भवती महिला के लिए देवदूत बने। प्रसव पीड़ा होने पर महिला ने उनकी कैब में ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। कनाडा में भीषण ठंड में एक गर्भवती महिला के लिए भारतीय मूल का एक कैब ड्राइवर फरिश्ता बनकर उभरा। प्रसव पीड़ा होने पर महिला ने कैब में ही शिशु को जन्म दिया।
इसके बाद ड्राइवर ने माइनस 23 डिग्री तापमान और तूफानी मौसम में नवजात शिशु, महिला और उसके साथ मौजूद व्यक्ति को सकुशल अस्पताल पहुंचाया।
ग्लोबल न्यूज ने बुधवार को अपनी खबर में बताया कि कैलबरी के टैक्सी ड्राइवर हरदीप ¨सह तूर को पिछले शनिवार की देर रात एक आपात फोन काल आई। उन्हें बताया गया कि अस्पताल जाना है। पहुंचने पर कैब में एक दंपती सवार हुआ।
भारतीय मूल के ड्राइवर ने कैब में कराई डिलीवरी।
तब पता चला कि महिला गर्भवती है और जल्द ही शिशु को जन्म देने वाली है। जबकि सीटीवी ने गुरुवार को तूर के हवाले से बताया, 'एक गर्भवती महिला थी और उसके साथ मौजूद व्यक्ति उसे टैक्सी में बैठने में मदद कर रहा था। वह दर्द में थी।
दंपती को परेशान देखकर मुझे स्थिति की गंभीरता का आभास हुआ। मेरे मन में आया कि मुझे एंबुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन खराब मौसम को देखकर लगा कि यह सही फैसला नहीं होगा।'
माइनस 23 डिग्री तापमान में महिला ने दिया बच्चे को जन्म
तूर ने अस्पताल तक की 30 मिनट की यात्रा को याद किया और कहा कि करीब माइनस 23 डिग्री सेल्सियस तापमान, तूफानी मौसम और फिसलन भरी सड़क से गुजरते समय उनका एकमात्र लक्ष्य दंपती को शीघ्र और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना था।
हालांकि महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही टैक्सी की पिछली सीट पर बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि मां और शिशु दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने इस घटना को अपने लिए गर्व का पल बताया।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।