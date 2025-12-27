Language
    कनाडा में भारत ने खोला पहला वूमन हेल्प सेंटर, भारतीय महिला की मौत के बाद दूतावास की पहल

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए 'वन स्टॉप सेंटर' खोला है। यह पहल कनाडा में एक भारतीय महिला की मौत के बाद की गई है, जिस ...और पढ़ें

    कनाडा में भारतीय दूतावास ने खोला वूमन हेल्प सेंटर।

    डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए एक हेल्प सेंटर खोला है। यह कदम कनाडा में एक 30 साल की भारतीय महिला की मौत के कुछ दिन बाद उठाया गया है। महिला की मौत में उसके साथी को मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है।

    'वन स्टॉप सेंटर फॉर विमेन' केवल भारतीय पासपोर्ट धारक महिलाओं को घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, पारिवारिक कलह, परित्याग, शोषण और कानूनी चुनौतियों जैसे मामलों में सहायता प्रदान करेगा।

    भारतीय महिलाओं के लिए हेल्प सेंटर

    दूतावास की एक बयान में कहा कि हेल्प सेंटर का उद्देश्य समन्वित कॉन्सुलट ने एक बयान में कहा कि इस सेंटर का मकसद कोऑर्डिनेटेड, लाभार्थी-केंद्रित सहायता देना है, जो महिलाओं को समय पर और सही मदद से जोड़ेगा। सेवाओं में तुरंत काउंसलिंग, साइको-सोशल सपोर्ट, कानूनी सलाह और कनाडा में संबंधित कम्युनिटी और सोशल सेवाओं तक पहुंच शामिल है। सभी काम स्थानीय कनाडाई कानूनों के अनुसार किए जाते हैं।

    एक महिला-केंद्रित एडमिनिस्ट्रेटर ऑपरेशंस की देखरेख करेगी जिससे कि जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और पूरी सहायता मिल सके। यह सहायता जरूरत के आधार पर दी जाएगी।

    24 घंटे मिलेगी मदद

    इसमें 24x7 हेल्पलाइन के जरिए इमरजेंसी कॉल को तुरंत संभालना, काउंसलिंग, पैनल में शामिल NGO के जरिए भावनात्मक सहायता और भारत सरकार के नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता शामिल है।