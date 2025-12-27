कनाडा में भारत ने खोला पहला वूमन हेल्प सेंटर, भारतीय महिला की मौत के बाद दूतावास की पहल

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए एक हेल्प सेंटर खोला है। यह कदम कनाडा में एक 30 साल की भारतीय महिला की मौत के कुछ दिन बाद उठाया गया है। महिला की मौत में उसके साथी को मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है।

