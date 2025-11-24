कनाडा नागरिकता कानून में करेगा संशोधन, भारतीय मूल के लोगों को मिल सकता है फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा ने अपने नागरिकता कानूनों को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे पुराने नियमों के कारण छूट गए लोगों को विदेश में जन्मे या गोद लिए गए अपने बच्चों को कनाडाई नागरिकता देने का उचित और सीधा रास्ता मिल जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिल सी-3, नागरिकता अधिनियम (2025) में संशोधन करने वाला अधिनियम है, जिसे हाल ही में शाही सहमति दी गई है। इससे कनाडा में हजारों भारतीय मूल के परिवारों को लाभ होने की संभावना है। कनाडा की आव्रजन मंत्री लेना मेटलेज डायब ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य नागरिकता कानूनों में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को ठीक करना और विदेश में जन्मे या गोद लिए गए बच्चों वाले परिवारों में निष्पक्षता लाना है।

अभी नहीं की गई कोई तारीख निर्धारित इसे लागू करने क लिए अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। दरअसल, सरकार ने 2009 में कानून में बदलाव किया था। इसमें वंश के आधार पर कनाडाई नागरिकता की पहली पीढ़ी की सीमा लागू की गई थी।

इसमें कहा गया कि विदेश में जन्मे कनाडाई लोग केवल तभी अपनी नागरिकता बच्चों को दे सकते हैं जब बच्चे का जन्म कनाडा में हुआ हो। लेकिन दिसंबर 2023 में ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने वंश द्वारा नागरिकता की पहली पीढ़ी की सीमा से संबंधित नागरिकता अधिनियम के प्रमुख हिस्से को असंवैधानिक माना।