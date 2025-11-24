कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन में कनाडा, इटली, जापान समेत कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, रक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने 2030 तक कनाडा के साथ 50 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है। इटली ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन के बाद नई दिल्ली रवाना हो गए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के अलावा रक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों में गहन सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए।
यह मोदी और कार्नी की दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता जून में कनाडा के कनानास्किस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे।
'द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य'
पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बहुत उपयोगी बातचीत हुई। हमने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कनाडाई पेंशन फंड भी भारतीय कंपनियों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
बताते चलें कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 30 अरब डालर के आंकड़े को पार कर गया था। भारत उस साल कनाडा का सातवां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा था।
पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात
आइएएनएस के अनुसार, इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान लाल किला आतंकी हमले पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों नेताओं ने आतंकी फंडिंग का मुकाबला करने के लिए भारत-इटली संयुक्त पहल को अपनाया। इस पहल का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना तथा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) सहित वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाना है। मोदी और मेलोनी की यह दो दिनों में दूसरी मुलाकात थी।
पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात
पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची से मुलाकात की और नवाचार एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। पीएम ने एक्स पर लिखा कि जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ सार्थक बैठक हुई। हमने नवाचार, रक्षा, प्रतिभा आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गति देने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। हम दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने को भी उत्सुक हैं।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति संग पीएम मोदी की बैठक
पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर कई पोस्ट के जरिये अपनी मुलाकातों का ब्योरा साझा किया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के साथ बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि भारत और जमैका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से समृद्ध मित्रता से बंधे हैं। सामूहिक प्रगति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी साझेदारी लगातार बढ़ रही है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जल संसाधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आने वाले समय में व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए काम करते रहेंगे। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जार्जीवा से भी बातचीत की।
शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद मोदी स्वदेश रवाना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के बाद रविवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जोहानिसबर्ग में सफल जी-20 सम्मेलन एक समृद्ध और टिकाऊ ग्रह (धरती) के निर्माण में योगदान देगा। वैश्विक नेताओं के साथ मेरी बैठकें और बातचीत बहुत सार्थक रही। इनसे विभिन्न देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। मैं इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के अद्भुत लोगों, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और दक्षिण अफ्रीका की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।