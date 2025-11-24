कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री मोदी ने की मुलाकात, व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के अलावा रक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों में गहन सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमत हुए।

यह मोदी और कार्नी की दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता जून में कनाडा के कनानास्किस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। 'द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य' पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बहुत उपयोगी बातचीत हुई। हमने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कनाडाई पेंशन फंड भी भारतीय कंपनियों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

बताते चलें कि भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 30 अरब डालर के आंकड़े को पार कर गया था। भारत उस साल कनाडा का सातवां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा था। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात आइएएनएस के अनुसार, इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान लाल किला आतंकी हमले पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों नेताओं ने आतंकी फंडिंग का मुकाबला करने के लिए भारत-इटली संयुक्त पहल को अपनाया। इस पहल का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना तथा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) सहित वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाना है। मोदी और मेलोनी की यह दो दिनों में दूसरी मुलाकात थी।

पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची से मुलाकात की और नवाचार एवं रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। पीएम ने एक्स पर लिखा कि जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ सार्थक बैठक हुई। हमने नवाचार, रक्षा, प्रतिभा आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को गति देने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। हम दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने को भी उत्सुक हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति संग पीएम मोदी की बैठक पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर कई पोस्ट के जरिये अपनी मुलाकातों का ब्योरा साझा किया। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस के साथ बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि भारत और जमैका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से समृद्ध मित्रता से बंधे हैं। सामूहिक प्रगति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी साझेदारी लगातार बढ़ रही है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जल संसाधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।