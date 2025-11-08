Language
    कनाडा ने वीजा नियम किए सख्त, पढ़ें स्टूडेंट्स से लेकर पर्यटकों पर क्या होगा असर

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:23 AM (IST)

    Canada Visa Rules: कनाडा ने अपने वीजा नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों, श्रमिकों और पर्यटकों के लिए वहां रहना मुश्किल हो सकता है। नए नियमों के तहत, अधिकारियों को वीजा रद्द करने और परमिट की फिर से जांच करने की अनुमति है। अब वीजा के लिए एक बार की मंजूरी लागू नहीं होगी, बल्कि इसे समय-समय पर नवीनीकृत करना होगा।

    कनाडा ने बदले वीजा के नियम। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा ने अपने वीजा नियमों को काफी सख्त बना दिया है। सभी अधिकारियों को नए नियमों का सही तरह से पालन करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय छात्रों, काम करने पहुंचे श्रमिकों और पर्यटकों के लिए कनाडा में रहना मुश्किल हो सकता है।

    कनाडा ने वीजा नियमों को कड़ा करते हुए अधिकारियों को वीजा रद करने और परमिट की फिर से जांच करने की अनुमति दे दी है। 4 नवंबर को कनाडा ने इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) के नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

    क्या हैं नए नियम?

    IRCC की नई गाइडलाइंस में घूमने, पढ़ने, काम या इलेक्ट्रानिक ट्रेवल के लिए कनाडा आने वाले लोगों के वीजा नियमों को विस्तार से लिखा दया है। नए नियमों के अनुसार, वीजा पर वन टाइम अप्रूवल अब लागू नहीं होगा, बल्कि इसे समय-समय पर रिन्यू करवाना होगा।

    कनाडियन इमिग्रेशन कंसलटेंट (RCIC) गुरप्रीत ओशान के अनुसार, कनाड ने वीजा नियमों में बदलाव किया है, जो अस्थाई निवासियों पर लागू होगा। इस लिस्ट में स्टडी परमिट, वर्क परमिट और अस्थायी निवासी वीजा रखने वाले लोग शामिल हैं।

    गुरप्रीत ओशान का कहना है

    नए नियमों के तहत इमिग्रेशन अधिकारी वीजा परमिट जारी होने के बाद भी उसे रद कर सकते हैं। प्लेन में बैठने से पहले या कनाडायी बंदरगाह पर एंट्री करते समय यह एक्शन लिया जा सकता है।

    किस पर होगा असर?

    विशेषज्ञों के अनुसार, कनाडा की नई नीति का सबसे अधिक असर पेरेंट्स पर पड़ सकता है, जो समय-समय पर अपने बच्चों से मिलने के लिए कनाडा जाते हैं। नए नियमों के तहत अगर वो वीजा की अवधि खत्म होने से पहले नहीं लौटे, तो विजिटिंग वीजा रद हो सकता है। आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर 2024 तक कुल 5 लाख 10 हजार भारतीय स्टडी वीजा पर कनाडा गए थे।

