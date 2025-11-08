डायबिटीज, मोटापा या गंभीर बीमारी वाले लोगों को US में नहीं मिलेगी एंट्री! ट्रंप ने दिया बड़ा आदेश
US Visa Policy: अमेरिका ने अपनी वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत मोटापे, डायबिटीज या दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित विदेशियों का वीजा रद्द किया जा सकता है। इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका में रहने वाले लोग सरकारी मेडिकल खर्च का बोझ न बढ़ाएं। अब वीजा अधिकारी आवेदकों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए वीजा अस्वीकृत कर सकते हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की वीजा पालिसी में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे विदेशियों के लिए अमेरिकी सपनों का रास्ता मुश्किल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन की नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर आप मोटापे, डायबिटीज, दिल की बीमारी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीडि़त हैं, तो अमेरिका आपका वीजा रद कर सकता है।
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका में रहने वाले लोग सरकार पर मेडिकल खर्च का बोझ न बढ़ाएं। सीबीएस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने दूतावासों और कांसुलेट्स को कहा है कि वीजा लेने वालों की सेहत पर ध्यान दें।
वीजा पर नए नियम
नए नियमों के तहत, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह अमेरिका में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हो सकता है, तो उसे पब्लिक चार्ज यानी सार्वजनिक बोझ माना जा सकता है। इस नियम में सिर्फ वीजा आवेदक ही नहीं, बल्कि उसके बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता जैसी आश्रितों की सेहत को भी देखा जाएगा।
क्या हो सकता है असर?
विशेषज्ञों का कहना है कि पहले भी वीजा आवेदन में स्वास्थ्य जांच होती थी, लेकिन इस नए आदेश से वीजा अधिकारियों को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। वे आवेदक के स्वास्थ्य खर्च और संभावित जोखिम को देखते हुए वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि कार्डियोवैस्कुलर, श्वसन रोग, कैंसर, मेटाबालिक रोग, न्यूरोलाजिकल और मेंटल हेल्थ जैसी बीमारियों पर ध्यान दिया जाएगा। मोटापे को भी गंभीर माना जाएगा क्योंकि यह हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।
क्यों लागू हुई नई पॉलिसी?
इस नई पालिसी का मकसद अमेरिका में इमिग्रेशन को और कड़ा करना है। पिछले कुछ सालों में व्हाइट हाउस ने विदेशियों की संख्या कम की है, शरणार्थियों को अमेरिका आने में रोक लगाई है और वीजा की अलग-अलग श्रेणियों के नियम सख्त किए हैं। इसके अलावा, अस्थायी वीजा जैसे एच-1बी वीजा, छात्रों और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भी नियम बदले गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।