'ये हमारे रिश्तों के लिए अच्छा नहीं' जयशंकर की चेतावनी पर कनाडा ने भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन

टोरंटो, पीटीआई। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय राजनयिकों के पोस्टर ऑनलाइन शेयर करने पर कनाडा ने भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। मालूम हो को खालिस्तानी समर्थकों ने पोस्टर शेयर किया था, जिसमें भारतीय राजनयिकों के नाम शामिल थे। जयशंकर के बयान पर कनाडा ने दिखाई तत्परता बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से कहा था कि अपने देशों में चरमपंथी खालिस्तानी विचारधारा को जगह नहीं दें। जयशंकर ने कहा था कि ये हमारे रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा का आश्वासन विदेश मंत्री जयशंकर के बयान के बाद कनाडा ने तत्परता दिखाते हुए, भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए कनाडा की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, कहा कि हम उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। कनाडाई विदेश मंत्री ने मंगलवार को ट्वीट किया कि कनाडा राजनयिकों की सुरक्षा के संबंध में वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेता है। जोली ने कहा कि कुछ व्यक्तियों की हरकतें पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है। कनाडाई विदेश मंत्री जोली ने कहा आठ जुलाई को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में ऑनलाइन प्रसारित हो रही कुछ प्रचार सामग्री के मद्देनजर कनाडा भारतीय अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में है। ऐसी गतिविधि अस्वीकार्य है। एस जयशंकर ने दी थी प्रतिक्रिया एस जयशंकर से जब कनाडा में भारतीय राजनयिकों के नाम वाले खालिस्तानी पोस्टरों की खबरों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उस देश की सरकार के सामने उठाया जाएगा। इसके बाद कनाडा ने आज ये प्रतिक्रिया दी है। एस जयशंकर ने कहा था हमने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने साझेदार देशों से पहले ही अनुरोध किया है कि वे खालिस्तानी विचारधारा को जगह न दें, जहां कभी-कभी खालिस्तानी गतिविधियां होती हैं। क्योंकि उनकी कट्टरपंथी, चरमपंथी सोच न तो हमारे लिए अच्छी है, न ही उनके लिए और न ही हमारे संबंध के लिए।

