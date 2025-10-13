Language
    क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मामले में कनाडा पुलिस का एक्शन, मेल के खेल में भारतीय मूल के 8 लोग गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    कनाडा में पुलिस ने डाक चोरी के आरोप में आठ भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर क्रेडिट कार्ड और चेक चोरी करने के 300 से अधिक आरोप हैं। पुलिस ने 450 से ज्यादा चोरी के डाक बरामद किए, जिनकी कीमत 400,000 कनाडाई डॉलर से अधिक है। जांच में पता चला कि ये लोग घरों के मेलबॉक्सों को निशाना बना रहे थे। पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    कनाडा में पुलिस ने 8 भारतीय मूल के लोगों को क्रेडिट कार्ड स्कैम से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा में पुलिस ने क्रेडिट कार्ड और चेक सहित डाक चोरी के आरोप में आठ भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर 300 से अधिक आरोप लगाए गए हैं। हिरासत में लिए गए इन लोगों में कुछ लोगों को कनाडा से निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, सीटीवीन्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पील पुलिस ने संदिग्धों से 450 से ज्यादा चोरी के डाक, जैसे क्रेडिट कार्ड और चेक बरामद किए। इन सभी की कीमतें 400,000 कनाडाई डॉलर से अधिक है।

    घरों के मेलबॉक्सों को बना रहे थे निशाना

    पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि जांच में कुछ लोगों के एक समूह का पता चला जो मिलकर घरों के मेलबॉक्सों को निशाना बना रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर चोरी हुई और समुदाय के सदस्यों के लिए व्यवधान पैदा हुआ।

    अभियान चलाकर हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी

    इस मामले को लेकर पील पुलिस, हाल्टन पुलिस और कनाडा पोस्ट ने अप्रैल में प्रोजेक्टअनडिलीवरेबल नामक एक संयुक्त अभियान शुरू किया, जिससे डाक चोरी की एक सीरीज की रिपोर्ट की जांच की जा सके।

    पुलिस ने कहा कि जांच में पता चला कि कुछ लोग मिलकर घरों के मेलबॉक्सों को निशाना बना रहे थे, जिससे बड़े पैमाने पर चोरी हुई और समुदाय के सदस्यों के लिए परेशानी खड़ी हुई

    सितंबर में जारी किया गया था तलाशी वारंट

    रिपोर्ट में कहा गया है कि  जांचकर्ताओं ने सितंबर में तलाशी वारंट जारी किए, जिसके दौरान चोरी के 465 मेल बरामद किए गए, जैसे 255 चेक, 182 क्रेडिट कार्ड, 35 सरकारी पहचान पत्र और 20 गिफ्ट कार्ड

    पुलिस ने इस मामले में बताया कि संदिग्धों की पहचान पहचानसुमनप्रीत सिंह, गुरदीपचट्ठा, जशनदीपजट्टाना, हरमन सिंह, जसनप्रीत सिंह, मनरूप सिंह, राजबीर सिंह और उपिंदरजीत सिंह के रूप में हुई है। 

