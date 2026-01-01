Language
    भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने कुरान हाथ पर रखकर ली मेयर पद की शपथ, न्यूयॉर्क में पहली बार हुआ ऐसा

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:32 AM (IST)

    आधिकारिक तौर से न्यूयॉर्क के मेयर बने ममदानी। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जोहरान ममदानी गुरुवार को आधी रात के बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए। उन्होंने मैनहट्टन के एक ऐतिहासिक, बंद पड़े सबवे स्टेशन पर पद की शपथ ली।

    दरअसल, डेमोक्रेट ममदानी ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम नेता के तौर पर शपथ ली, शपथ लेते समय उन्होंने कुरान पर हाथ रखा था। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि यह सच में जिंदगी भर का सम्मान और सौभाग्य है।

    किसने आयोजित किया ममदानी के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम?

    ममदानी का शपथ ग्रहण समारोह उनकी राजनीतिक सहयोगी न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम पुराने सिटी हॉल स्टेशन पर हुआ।

    इसके बाद ममदानी को दोपहर 1 बजे सिटी हॉल में एक सार्वजनिक समारोह में मेयर के राजनीतिक नायकों में से एक अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स द्वारा भव्य तरीके से फिर से शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि ममदानी अब अमेरिकी राजनीति में सबसे मुश्किल कामों में से एक शुरू कर रहे हैं, और देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले राजनेताओं में से एक बन गए हैं।

    बता दें कि शहर के पहले मुस्लिम मेयर होने के अलावा, ममदानी दक्षिण एशियाई मूल के पहले और अफ्रीका में पैदा हुए पहले मेयर भी हैं। 34 साल की उम्र में ममदानी कई पीढ़ियों में शहर के सबसे कम उम्र के मेयर भी हैं।

    कौन हैं ममदानी?

    जोहरान ममदानी का जन्म कंपाला, युगांडा में हुआ। वह फिल्म निर्माता मीरा नायर और शिक्षाविद और लेखक महमूद ममदानी के बेटे हैं। जब वह 7 साल के थे, तो उनका परिवार न्यूयॉर्क शहर आ गया, ममदानी 9/11 के बाद के शहर में पले-बढ़े, जहां मुसलमानों को हमेशा स्वागत महसूस नहीं होता था। वह 2018 में अमेरिकी नागरिक बन गए।

    गौरतलब है कि ममदानी को एक ऐसा शहर विरासत में मिला है, जो कोविड 19 महामारी से सालों की धीमी रिकवरी के बाद तरक्की कर रहा है। हिंसक अपराध महामारी से पहले निचले स्तर पर आ गए हैं।