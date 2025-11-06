आलू दम, पनीर टिक्का और चाय... चुनाव जीतने के बाद मेयर जोहरान ममदानी ने लंच में क्या-क्या खाया?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने जीत के बाद अपने पहले दिन की शुरुआत उन्होंने भारतीय लंच के साथ की।

उनके साथ डेमोक्रेट नेता एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज भी शामिल हुईं। इस भारतीय मूल के नेता ने अपने व्यस्त पहले दिन की एक झलक सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें इंटरव्यू और मीटिंग्स भरे थे।

चाय के साथ मोमोज, आलू-दम और पनीर टिक्का

एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आपके नवनिर्विचित मेयर के तौर पर ये मेरा पहला दिन है। लेकिन कांग्रेसवुमन एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के साथ ललिगुरास बिस्टरो में मेरा लंच।"

तस्वीरों में ओकासियो-कोर्टेज चाय के साथ मोमोज, आलू-दम और पनीर टिक्का जैसे व्यंजनों का मजा लेती नजर आईं। ललिगुरास बिस्टरो क्वींस के जैक्सन हाइट्स में एक भारतीय-नेपाली रेस्तरां है।