Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आलू दम, पनीर टिक्का और चाय... चुनाव जीतने के बाद मेयर जोहरान ममदानी ने लंच में क्या-क्या खाया?

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:51 AM (IST)

    जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनकर इतिहास रचा है। 34 वर्षीय ममदानी ने अमीर-गरीब की खाई को कम करने के वामपंथी एजेंडे पर जीत हासिल की। उन्होंने अपने भाषण में नेहरू के 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' का जिक्र किया और जीत के बाद आलू दम, पनीर टिक्का और चाय का आनंद लिया। ओकासियो-कोर्टेज ने ममदानी की मेयर चुनावी मुहीम का समर्थन किया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने जीत के बाद अपने पहले दिन की शुरुआत उन्होंने भारतीय लंच के साथ की।

    उनके साथ डेमोक्रेट नेता एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज भी शामिल हुईं। इस भारतीय मूल के नेता ने अपने व्यस्त पहले दिन की एक झलक सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें इंटरव्यू और मीटिंग्स भरे थे।

    चाय के साथ मोमोज, आलू-दम और पनीर टिक्का

    एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आपके नवनिर्विचित मेयर के तौर पर ये मेरा पहला दिन है। लेकिन कांग्रेसवुमन एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के साथ ललिगुरास बिस्टरो में मेरा लंच।"

    तस्वीरों में ओकासियो-कोर्टेज चाय के साथ मोमोज, आलू-दम और पनीर टिक्का जैसे व्यंजनों का मजा लेती नजर आईं। ललिगुरास बिस्टरो क्वींस के जैक्सन हाइट्स में एक भारतीय-नेपाली रेस्तरां है।

    कौन हैं ओकासियो-कोर्टेज?

    ओकासियो-कोर्टेज उन चुनिंदा डेमोक्रेट्स में से एक हैं, जिन्होंने ममदानी की मेयर चुनावी मुहीम का समर्थन किया था। ममदानी ने लंच को अपने व्यस्त दिन का हाइलाइट बताया है।

    जोहरान मामदानी ने न्यूयॉर्क सिटी की मेयर रेस जीतकर इतिहास रच दिया। वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मेयर बने। सिर्फ 34 साल की उम्र में वह एक सदी में सबसे युवा मेयर हैं। उनकी जीत लेफ्ट-विंग एजेंडे पर आधारित थी, जिसमें अमीर-गरीब की खाई कम करना और शहर को सस्ता बनाना मुख्य मुद्दे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीत के भाषण में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मशहूर "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" भाषण का जिक्र किया। मंच से उतरते वक्त बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क के गाने नहीं, बल्कि बॉलीवुड हिट "धूम" के बीट्स बजे।

    यह भी पढ़ें: फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 स्टार्स में थे शामिल