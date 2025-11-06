ममदानी ने क्यों चुनी केवल महिलाओं की टीम? ट्रंप को टक्कर या कुछ और वजह
न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने एक पूर्ण महिला परिवर्तन टीम की घोषणा की है। 1 जनवरी, 2026 को पदभार संभालने वाले ममदानी ने कहा कि उनकी टीम शहर के वादों को पूरा करने में सक्षम होगी। उन्होंने एक सक्षम और दयालु प्रशासन बनाने की बात कही। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता के लिए भी अपनी तत्परता व्यक्त की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने बुधवार (05 नवंबर, 2025) को एक पूर्ण महिला परिवर्तन टीम की घोषणा की है। वह 1 जनवरी, 2026 को पदभार ग्रहण करने वाले हैं।
क्वींस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी ने कहा, "आने वाले महीनों में मैं और मेरी टीम एक ऐसा सिटी हॉल बनाएंगे जो इस अभियान के वादों को पूरा करने में सक्षम होगा।" उन्होंने आगे कहा, "हम एक ऐसा प्रशासन बनाएंगे जो समान रूप से सक्षम और दयालु होगा, ईमानदारी से प्रेरित होगा और इस शहर को अपना घर कहने वाले लाखों न्यूयॉर्कवासियों की तरह कड़ी मेहनत करने को तैयार होगा।"
'पहले दिन से ही काम पर लग जाना है'
ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर, दक्षिण एशियाई मूल के पहले मेयर, अफ्रीका में जन्मे पहले मेयर और एक सदी से भी ज्यादा समय में सबसे कम उम्र के मेयर होंगे। उन्होंने कहा, "इस शहर के लिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम 1 जनवरी से ही काम शुरू करने के लिए तैयार रहें। हमारे पास 57 दिन हैं और ये 57 दिन तैयारी शुरू करने के लिए हैं।"
ममदानी की टीम में कौन-कौन?
34 वर्षीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ने राजनीतिक सलाहकार एलाना लियोपोल्ड को अपनी परिवर्तन टीम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया।
सह-अध्यक्षों में पूर्व प्रथम उप-महापौर मारिया टोरेस-स्प्रिंगर, पूर्व संघीय व्यापार आयोग अध्यक्ष लीना खान, यूनाइटेड वे ऑफ न्यूयॉर्क सिटी की सीईओ ग्रेस बोनिला और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा की पूर्व उप-महापौर मेलानी हार्टजोग शामिल हैं।
ममदानी ने कहा, "इनमें से कुछ लोगों के नाम जाने-पहचाने होंगे, कुछ के नहीं, लेकिन वे पुरानी समस्याओं को नए समाधानों से सुलझाने की अपनी प्रतिबद्धता से एकजुट होंगे।"
ममदानी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे अपने अभियान के मंच पर काम कर सकेंगे, जिसमें किराये पर रोक, मुफ्त बस सेवा, सार्वभौमिक बाल देखभाल, तथा शहर में संचालित किराना दुकानों का खर्च निगमों और धनी लोगों पर कर लगाकर वहन करने की बात कही गई है।
ट्रंप को लेकर क्या बोले ममदानी?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता के बारे में ममदानी ने कहा, "मैं उन बातचीतों के लिए उत्सुक हूं और यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि कभी भी ऐसी कोई बात होगी जिससे शहर के लोगों को लाभ हो सकता है, तो मैं इसके बारे में किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूं।"
ममदानी ने कहा, "1 जनवरी को, जब हमारा शहर एक नए प्रशासन के उद्घाटन का जश्न मनाएगा, तो आइए हम अपने शहर के लिए एक नए युग का भी जश्न मनाएं।"
यह भी पढ़ें: 'हमें आपके रंग या धर्म से कोई...', जोहरान ममदानी की जीत पर विवेक रामास्वामी की रिपब्लिकन को नसीहत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।