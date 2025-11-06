Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हमें आपके रंग या धर्म से कोई...', जोहरान ममदानी की जीत पर विवेक रामास्वामी की रिपब्लिकन को नसीहत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में हार के बाद अपनी पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन को महंगाई और जीवन यापन की लागत पर ध्यान देना चाहिए। रामास्वामी ने पहचान की राजनीति से दूर रहने और साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को लोगों के रंग या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके चरित्र पर ध्यान देना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    विवेक रामास्वामी। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और ओहायो के गवर्नर पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत पर अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। न्यू जर्सी, वर्जीनिया के बाद न्यूयॉर्क में भी रिपब्लिकन के मुकाबले डेमोक्रेट्स की जीत हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवेक रामास्वामी ने कहा कि इन तीन हार में रिपब्लिकन के लिए दो महत्वपूर्ण सबक हैं।

    उन्होंने कहा, "पहला सबक यह है कि महंगाई और जीवनयापन की लागत पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, हमारी पार्टी को किफायती जीवन पर फोकस करना चाहिए। अमेरिकियों के सपनों को फिर से सस्ता बनाना चाहिए। बिजल, राशन, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास की लागत कम करने पर कम करना चाहिए। और यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम यह कैसे करेंगे?"

    पहचान की राजनीति के पूरी तरह खत्म करें- विवेक रामास्वामी

    उन्होंने कहा, दूसरा सबक, पहचान की राजनीति से जुड़ा है। विवेक रामास्वामी ने अपनी पार्टी के नेताओं से अपील की वो पहचान की राजनीति से दूर रहे और साझा मूल्यों पर फोकस करें। पहचान की राजनीति के पूरी तरह खत्म करें, ये हमारे लिए नहीं है। यह लेफ्ट का खेल है, हमारा नहीं। हमें आपकी स्किन के रंग या धर्म की परवाह नहीं है, हमें आपके चरित्र की परवाह है और यही हमारी पहचान है।"

    विवेक रामास्वामी खुद एक भारतीय मूल के हिंदू रिपब्लिकन नेता होने के नाते पहचान की राजनीति के शिकार हैं। हाल ही में, एमएजीए ने द्वितीय महिला उषा वेंस के धर्म और कैसे उनका हिंदू धर्म उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए 2028 में राष्ट्रपति बनने की राह में रोड़ा बन जाएगा, इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

    इसे भी पढ़ें : 'साउथ अफ्रीका को G-20 में नहीं होना चाहिए...', ट्रंप ने जोहान्सबर्ग जाने से क्यों कर दिया इनकार?