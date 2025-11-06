'हमें आपके रंग या धर्म से कोई...', जोहरान ममदानी की जीत पर विवेक रामास्वामी की रिपब्लिकन को नसीहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और ओहायो के गवर्नर पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी की जीत पर अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। न्यू जर्सी, वर्जीनिया के बाद न्यूयॉर्क में भी रिपब्लिकन के मुकाबले डेमोक्रेट्स की जीत हुई है।

विवेक रामास्वामी ने कहा कि इन तीन हार में रिपब्लिकन के लिए दो महत्वपूर्ण सबक हैं। उन्होंने कहा, "पहला सबक यह है कि महंगाई और जीवनयापन की लागत पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, हमारी पार्टी को किफायती जीवन पर फोकस करना चाहिए। अमेरिकियों के सपनों को फिर से सस्ता बनाना चाहिए। बिजल, राशन, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास की लागत कम करने पर कम करना चाहिए। और यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम यह कैसे करेंगे?"

पहचान की राजनीति के पूरी तरह खत्म करें- विवेक रामास्वामी उन्होंने कहा, दूसरा सबक, पहचान की राजनीति से जुड़ा है। विवेक रामास्वामी ने अपनी पार्टी के नेताओं से अपील की वो पहचान की राजनीति से दूर रहे और साझा मूल्यों पर फोकस करें। पहचान की राजनीति के पूरी तरह खत्म करें, ये हमारे लिए नहीं है। यह लेफ्ट का खेल है, हमारा नहीं। हमें आपकी स्किन के रंग या धर्म की परवाह नहीं है, हमें आपके चरित्र की परवाह है और यही हमारी पहचान है।"