'साउथ अफ्रीका को G-20 में नहीं होना चाहिए...', ट्रंप ने जोहान्सबर्ग जाने से क्यों कर दिया इनकार?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका को अब जी-20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि वह इस महीने के अंत में होने वाले जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, जब अफ्रीकी देश इस समूह की अध्यक्षता करेगा।

मियामी के एक बिज़नेस फोरम में डोनल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो जोहान्सबर्ग में होने वाले आगामी G20 समिट में शिरकत नहीं करेंगे। उनका तर्क था कि साउथ अफ्रीका को अब जी-20 में रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वहां की लीडरशिप के सामने दमनकारी घटनाएं हो रही हैं, खास तौर पर व्हाइट साउथ अफ्रीकन किसानों के खिलाफ मानवता के अधिकारों का हनन हो रहा है।

क्यों नाराज हैं ट्रंप? ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया जब साउथ अफ्रीका पहली मर्तबा G20 की प्रेसिडेंसी संभाल रहा है और 22–23 नवंबर को समिट की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। साउथ अफ्रीकन सरकार ने ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।