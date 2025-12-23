पहले पूरे खाने को करती है ब्लेंड फिर मुंह से नहीं नाक से खाती है ये महिला, क्या है कारण?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाली एक महिला ने खाना खाने का अनोखा ही तरीका निकाला है। पहले वह पूरे खाने को ब्लेंड करती है फिर उसे नाक के जरिए खाती है। इस महिला का नाम कैथरीन है और उसे ये अजीब सी लत लग गई है।
वह TLC पर आने वाले पॉपुलर शो 'माई स्ट्रेंज एडिक्शन' के आने वाले सीजन में नजर आने वाली है। इस शो में लोगों की सालों से तरह-तरह की अजीब आदतें दिखाई जाती हैं, जैसे एक आदमी ने बताया कि उसे कांच खाना पसंद है तो एक ने बताया कि उसने अपनी पत्नी का दूध पीना क्यों शुरू किया।
कॉलेज में मिला था पहली बार चैलेंज
जब से वह कॉलेज में थी, जब उसे पहली बार अपने खाने का कुछ हिस्सा नाक से खाने का चैलेंज मिला था, तब से यह अमेरिकी महिला अपने तीनों टाइम के खाने को ब्लेंड करके अपनी नाक में डालती है। वह अब बिल्कुल भी खाना नहीं चबाती। इसके बजाय, वह पूरे खाने को ब्लेंड करके उसे नाक से खाती हैं और इस काम को दिखावा नहीं बल्कि अपनी रोज की आदत बताती हैं।
अब वह नाश्ता, लंच और डिनर को लिक्विड बनाकर उस मिक्सचर को नाक के जरिए अंदर लेकर जाती हैं। एपिसोड में दिखाया गया है कि वह अपने नए बॉयफ्रेंड एलेक्स को इस आदत के बारे में बताने की तैयारी कर रही है और उन्हें नहीं पता कि वह कैसा रिएक्ट करेगा।
लोगों ने ऐसे दिए रिएक्शन
एक दर्शक ने लिखा, "अपना सारा खाना नाक से खा रही है?! यह क्या बकवास है?" दूसरे ने कहा, "लोगों के साथ ऐसा होने का कोई कारण तो होगा, मुझे जानने की उत्सुकता है कि कैसे और क्यों।"
तीसरे ने कमेंट किया: "अगर वे ऐसा करते रहे तो उनमें से आधे मर जाएंगे।" एक और रिएक्शन था: "मैं जज नहीं करना चाहता, लेकिन यार तुमने इसे मुश्किल बना दिया! मुझे उल्टी आ रही थी।"
