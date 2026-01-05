ब्रुकलिन जेल: जहां कैद हैं निकोलस मादुरो उसे क्यों कहा जाता है धरती का नर्क? विवादों से रहा है पुराना नाता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जिस ब्रुकलिन जेल में वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रखा गया है। यह जेल अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए इतना कुख्यात है कि कई न्यायाधीशों ने यहां कैदियों को भेजने से इनकार कर दिया है। इस जेल में एक समय म्यूजिक स्टार आर केली और सीन 'डिडी' कॉम्ब्स जैसे मशहूर कैदी भी रह चुके हैं।

1990 के दशक में खुले इस जेल में वर्तमान में करीब 1,300 कैदी हैं, जिनमें गैंगस्टर, ड्रग तस्कर और व्हाइट-कॉलर अपराधी शामिल हैं। यहां म्यूजिक स्टार आर केली और सीन 'डिडी' कॉम्ब्स जैसे चर्चित हस्तियां भी कैद रह चुकी हैं।

निकोलस मादुरो ब्रुकलिन जेल में कैद शनिवार की रात को मादुरो की गिरफ्तारी पर वेनेजुएला की सड़कों पर जश्न मनाया गया और जेल के बाहर भीड़ ने तालियां बजाकर उत्साह दिखाया। मादुरो पहले ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्हें इस कल में रखा गया हो।

होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को भी यहां कैद किया गया था, जब उन पर सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी का आरोप था। दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें 45 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें माफ कर रिहा कर दिया।

भीड़ ने मनाया जश्न शनिवार रात को वेनेजुएला की सड़कों पर मादुरो की गिरफ्तारी का जश्न मनाने के लिए जेल के बाहर फुटपाथ पर भीड़ जमा हो गई। जब मादुरो और उनकी पत्नी को जेल लेकर जाया जा रहा था तो भीड़ ने जमकर तालियां बजाई। मादुरो किसी देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्हें ब्रुकलिन जेल में कैद किया गया है। वर्तमान में यहां मेक्सिको के सिनालोआ कार्टेल के सह-संस्थापक इस्माइल 'एल मेयो' जाम्बाडा गार्सिया और यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ की हत्या के आरोपी लुइगी मैंगियोन जैसे लोग हिरासत में हैं। पहले यहां क्रिप्टो कारोबारी सैम बैंकमैन-फ्राइड और जेफरी एपस्टीन की साथी घिसलेन मैक्सवेल भी रहीं थीं।

क्यों कहते हैं 'धरती पर नरक'? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नजदीक, एक इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित यह जेल 'धरती पर नरक' और 'एक त्रासदी' के रूप में जानी जाती है। कैदियों और वकीलों ने यहां हिंसा, रिश्वतखोरी और खराब सुविधाओं की शिकायतें की हैं।

साल 2024 में इस जेल में दो कैदियों की हत्या तक हो चुकी है। साल 2019 में इस जेल में एक हफ्ते तक बिजली कटी रजो जिससे जेल के अंदर हफ्ते तक ठंड और अंधेरा बना रहा। फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स का दावा है कि उन्होंने स्थितियों में सुधार किया है। ब्यूरो के अनुसार जेल में मेडिकल स्टाफ बढ़ने, रखरखाव अनुरोधों को पूरा करने, बिजली, प्लंबिंग, भोजन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर काम किया है।