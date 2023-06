भारत है एक विश्व प्लेयर, भविष्य पर केंद्रित होगी बाइडन और मोदी के बीच मुलाकात- व्हाइट हाउस

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में रणनीतिक संचार के NSC कॉर्डिनेटर जॉन किर्बी ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच होने वाली बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक भविष्य पर केंद्रित होगी।

जॉन किर्बी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में दोनों नेता जिस तरह की चीजों पर चर्चा करेंगे, वह भविष्य पर केंद्रित है, क्योंकि यह कम से कम अगले 10-15 सालों के लिए एक निर्णायक साझेदारी होने जा रही है। अगले कुछ दिनों में हम रक्षा सहयोग, साइबर, अंतरिक्ष, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं।

