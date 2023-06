Sabrina Siddiqui: पीएम मोदी से सवाल करने वाली अमेरिकी पत्रकार पर अब आया व्टाइस हाउस का बयान

वाशिंगटन, एजेंसी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को इस समय ऑनलाइन काफी ट्रोल किया जा रहा है। यह वहीं रिपोर्टर है, जिन्होंने पिछले हफ्ते जो बाइडन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सवाल किया था।

इसके अलावा, सिद्दीकी ने पीएम मोदी से उनकी सरकार द्वारा उन्हें सुधारने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने को लेकर भी पूछा था। अमेरिकी पत्रकार के ऑनलाइन ट्रोल करने को लेकर व्हाइट हाउस ने निंदा की है और इसे 'पूरी तरह से अस्वीकार्य' बताया है।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद, रिपोर्टर सिद्दीकी पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया और उसे 'पाकिस्तानी इस्लामवादी' कहा।

Since some have chosen to make a point of my personal background, it feels only right to provide a fuller picture. Sometimes identities are more complex than they seem. pic.twitter.com/Huxbmm57q8— Sabrina Siddiqui (@SabrinaSiddiqui) June 24, 2023