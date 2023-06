'पाक में आतंकी खतरे से निपटने के लिए प्रतिबद्ध': PM मोदी और बाइडन के संयुक्त बयान पर अमेरिका का पलटवार

वाशिंगटन, एजेंसी। पाकिस्तान के अमेरिकी दूतावास को तलब करने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान जारी किया है। मैथ्यू ने कहा कि अमेरिकी हमेशा से पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ आतंकवाद के मुद्दे को उठाता रहा है। अमेरिका आपसी आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

मैथ्यू मिलर ने बयान जारी कर कहा, 'हम पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके विभिन्न प्रमुख संगठनों सहित सभी आतंकवादी समूहों को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए कदम उठाने के महत्व पर भी लगातार कायम हैं। हम इस मुद्दे को पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ नियमित रूप से उठाएंगे और आपसी आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमने अपने मार्च 2023 सीटी संवाद के दौरान भी इसकी चर्चा की थी।'

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया था। दोनों देशों द्वारा साझा किए गए बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और पीएम मोदी ने अल-कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद सहित सभी संयुक्त राष्ट्र-सूचीबद्ध आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान दोहराया।

#WATCH | We remain committed to working with Pakistan to address the shared threat posed by terrorist groups throughout the region...At the same time, we have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups,… pic.twitter.com/JCBEZcDtfV