कब लॉन्च हुआ था दुनिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट? क्रिसमस पर भेजा गया खास संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट 'स्कोर' था, जिसका पूरा नाम सिग्नल कम्युनिकेशन बाय ऑर्बिटल रिलाय इक्विपमेंट है। इस सैटेलाइट को अमेरिका ने 1958 में आज ही दिन 18 दिसंबर को लॉन्च किया था। अमेरिका ने इसे 'स्कोर मिशन' नाम दिया।

अमेरिका ने इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को एटलस मिसाइल के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। अमेरिका के इस अनुसंधान ने लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में संदेश भेजना संभव हो सका।

किसने बनाया पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट? दुनिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूएस आर्मी सिग्नल कॉर्प्स ने बनाया था। इस सैटेलाइट की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले ग्राउंड से मिले सिग्नल को रिसीव किया गया और उसे दोबारा ट्रांसमिट किया गया। ट्रांसमिट किए गए संदेश को ऑनबोर्ड रिकॉर्डर में स्टोर किया गया। इसके बाद जहां ग्राउंड से शुरुआत में संदेश आया था, वहां वापस मैसेज ट्रांसमिट किया गया।