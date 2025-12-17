ये है ब्रह्मांड का सबसे पुराना तारा? NASA की खोज से दुनिया हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नासा (NASA) के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने बिग बैंग के तुरंत बाद पैदा हुए ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारे देखे हैं। पिछले महीने द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, ये पुराने तारे, जिन्हें पॉपुलेशन-III या POP-III तारे भी कहा जाता है, पृथ्वी से 13 अरब प्रकाश-वर्ष दूर LAP1-B नाम की गैलेक्सी में मौजूद हैं।

खगोलशास्त्री एली विस्बाल के नेतृत्व वाली एक टीम ने POP-III तारों के सबूत दिए, जिसमें JWST के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से पता चला कि इन तारों ने तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी छोड़ी, जो सूरज के द्रव्यमान का लगभग 100 गुना है। स्टडी में यह भी बताया गया कि LAP1-B ने POP-III तारों के बनने के लिए तीन थ्योरेटिकल शर्तों को पूरा किया।

ये तारे कम मेटैलिक (हाइड्रोजन और हीलियम) वाले माहौल में बने, जिसका तापमान तारा बनने के लिए सही था। ये कम द्रव्यमान वाले समूहों में बने, जिनमें केवल कुछ बहुत बड़े तारे मौजूद थे। यह समूह शुरुआती द्रव्यमान फंक्शन के लिए गणितीय शर्तों को पूरा करता है। Space.com के अनुसार, विस्बाल ने कहा, "अगर सच में ये Pop-III तारे हैं, तो यह इन शुरुआती तारों की पहली खोज है। POP-III तारों को खोजने के लिए, हमें JWST की सेंसिटिविटी की जरूरत थी और हमें LAP1-B और हमारे बीच एक गैलेक्सी क्लस्टर से ग्रेविटेशनल लेंसिंग से 100 गुना मैग्नीफिकेशन की भी जरूरत थी।"

ब्रह्मांड का विकास ये तारे बड़ी गैलेक्सी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक भी हो सकते हैं, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड के पहले कॉस्मिक सिस्टम की संरचना और विकास के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। प्रचलित थ्योरी के अनुसार, ये पुराने तारे तब बने जब हाइड्रोजन और हीलियम डार्क मैटर के साथ मिले, जिससे ऐसे विशाल तारे बने जिनका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान का दस लाख गुना और हमारे तारे से एक अरब गुना ज्यादा चमकदार था।

विस्बाल ने कहा, "अगले कदम में, हम Pop-III से Pop-II तारों (ब्रह्मांड की दूसरी पीढ़ी के तारे) में बदलाव के और अधिक विस्तृत हाइड्रोडायनामिकल सिमुलेशन करना चाहते हैं ताकि यह देखा जा सके कि वे LAP-1B और इसी तरह की चीजों के स्पेक्ट्रम के साथ मेल खाते हैं या नहीं।"