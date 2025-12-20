एक स्कूल टीचर जिसने रूसखदार लोगों में बनाई पहचान... क्या है जेफ्री एपस्टीन मामला, कब हुई शुरुआत और किसने किया खुलासा?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेफ्री एपस्टीन... इस नाम ने इन दिनों दुनिया में भूचाल मचा रखा है। हालांकि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है लेकिन दुनिया के ताकतवर और रसूखदार लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। दरअसल, जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को अमेरिकी सरकार सार्वजनिक कर रही है और इन दस्तावेजों में दुनिया के अमीर, बिजनेसमैन और नेताओं के नाम भी जुड़े हुए हैं।
हजारों दस्तावेज और करीब 95 हजार तस्वीरें होने का दावा किया जा रहा है, ऐसे में एपस्टीन फाइल खुलना रसूखदार लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है कि न जाने कौन सी लड़की या महिला के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें या दस्तावेज सामने आ जाएं। तो आइए जानते हैं क्या है एपस्टीन मामला, कब शुरुआत हुई, किसने सबसे पहले इसका खुलासा किया और ये मामला कोर्ट कैसे पहुंचा?
कौन था जेफ्री एपस्टीन?
जेफ्री एपस्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था। सीमोर और पाउला के दो बेटे थे जिसमें एपस्टीन बड़ा था। पिता कंस्ट्रक्शन वर्कर थे तो मां बच्चों के स्कूल में काम किया करती थी। उसने कॉलेज की डिग्री न होने के बावजूद डाल्टन स्कूल में शिक्षक के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया। 1976 में स्कूल से निकाले जाने के बाद, उन्होंने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में प्रवेश किया। अपनी खुद की फर्म शुरू करने से पहले बियर स्टर्न्स में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया।
इस तरह उसकी अमेरिका के अमीरों से मुलाकात हुई और उनके पोर्टफोलियो को और रिच बनाने का काम करने लगा। कहा जाता है कि वह सिर्फ अमीरों के साथ रही काम किया करता था। पैसे और पैसेवालों के साथ खेलने वाला एपस्टीन ऐश मौज की जिंदगी जीने लगा और यहीं से उसके अपराध की शुरुआत होती है।
क्या है एपस्टीन मामला?
जेफ्री एपस्टीन अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपनी मौत से पहले दुनिया के लोगों के बारे में ऐसा कुछ इकट्ठा किया जो अब सार्वजनिक किया जा रहा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एपस्टीन पर यौन अपराध, नाबालिगों का शिकार और इसी तरह की कई चीजों का आरोप लगा।
जेफ्री एप्सटीन की काली कुंडली का खुलासा 2005 में तब हुआ जब अमेरिका के फ्लोरिडा में 14 साल की लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एपस्टीन ने अपने एक आलीशान घर में मसाज के बहाने बुलाया और यौन संबंध बनाने के लिए जोर डाला। इसी लड़की की शिकायत पर एपस्टीन मामले सबसे पहले जांच शुरू की गई।
जांच में हुए कई बड़े खुलासे
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ने लगी तो हैरान करने वाले खुलासे हुए कि वह अकेली लड़की नहीं थी, 50 और नाबालिग लड़कियों का पता चला जिनके साथ एपस्टीन ने इसी तरह का अपराध किया था। वह किसी की धमकाकर या फिर किसी को पैसों का लालच देकर इस तरह के काम किया करता था।
एपस्टीन हाई-प्रोफाइल पार्टियां करता था और अपने बीच वाले विला और प्राइवेट याट पर हाई प्रोफाइल गेस्ट को बुलाता था। उन्हें नाबालिग लड़कियां परोसता था। उसकी पार्टी की कई फोटो सार्वजनिक हो चुकी हैं। डोनल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन और पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू तक उसकी गेस्ट लिस्ट में शामिल थे।
किसके लिए काम करता था एपस्टीन?
मामले की जांच तो हुई लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया कि एपस्टीन किसके साथ काम करता था और किसके साथ मिलकर अकूत संपत्ति अर्जित की। उसके पास पेरिस, न्यूयॉर्क, मैक्सिको जैसे बड़े शहरों में आलीशान घर थे तो वह आईलैंड का भी मालिक था।
उसकी रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जांच में बुरी तरह फंसने के बाद भी वह आजाद पंछी की तरह उड़ता रहा। जेल की सजा तो मिली लेकिन वह दिन में जेल से बाहर घूम सकता था। उसे 13 महीने की मामूली सजा मिली।
MeeToo कैंपेन और एपस्टीन
2017 में अमेरिका से शुरू हुआ मी टू कैंपेन जेफ्री एपस्टीन के लिए घातक साबित हुआ। ये कैंपेन उन महिलाओं ने चलाया जो सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार बनीं। इसके साथ दुनिया की बड़ी मशहूर महिलाओं ने अपने साथ हुए सेक्स शोषण की कहानियां बताईं।
MeToo कैंपेन में वर्जीनिया ग्रिफे नाम की लड़की भी आई और एपस्टीन के कांड खुलने शुरू हुए। 3 साल तक एपस्टीन के शिकंजे में रहकर ग्रिफे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। फिर तो लाइन लग गई और करीब 80 महिलाओं ने आरोप लगाकर एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से लेकर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए।
