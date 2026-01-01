वॉरेन बफेट के रिटायर्मेंट के बाद बर्कशायर हैथवे का क्या होगा, कौन है उत्तराधिकारी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे सफल और ताकतवर निवेशकों में शुमार और मार्केट गुरु वॉरेफ बफेट ने 60 साल बाद अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से हटने की घोषणा कर चौंका दिया।

95 साल के बफेट ने काफी पहले ही कंपनी से विदाई की घोषणा कर दी थी। बफेट पहले भी दो बार सक्रिय व्यापार से दूर हो चुके हैं, लेकिन हर बार उन्होंने मजबूत वापसी की।

अब उनके उत्तराधिकारी ग्रेग एबल की क्षमताओं की असली परीक्षा शुरू हो गई है, जहां कंपनी का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा नजर आ रहा है।

बफेट के रिटायरमेंट का इतिहास

बफेट ने पहली बार 1956 में 25 साल की उम्र में कारोबार से ब्रेक लिया था। उस समय उनके गुरु और मशहूर निवेशक बेंजामिन ग्राहम ने अपना फंड बंद कर दिया, जिसके बाद बफेट नेब्रास्का लौट आए। यह अंतराल ज्यादा लंबा नहीं चला।