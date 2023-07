Russia News अमेरिकी खुफिया संगठन सीआईए (CIA) के निदेशक विलियम बर्न्स (William Burns) ने शनिवार को कहा कि भाड़े के नेता येवगेनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) का सशस्त्र विद्रोह रूसी राज्य के लिए एक चुनौती थी। सीआइए निदेशक ने साफ किया है कि रूस में पिछले हफ्ते हुए विद्रोह में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा प्रिगोझिन महीनों से पुतिन (Putin) के सैन्य नेतृत्व का अपमान कर रहे थे।

Russia: पुतिन के सैन्य नेतृत्व का अपमान कर रहे थे वैगनर चीफ, US सीआइए प्रमुख का दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी खुफिया संगठन सीआईए (CIA) के निदेशक विलियम बर्न्स ने शनिवार को कहा कि भाड़े के नेता येवगेनी प्रिगोझिन का सशस्त्र विद्रोह रूसी राज्य के लिए एक चुनौती थी। उन्होंने कहा कि इस सशस्त्र विद्रोह ने रूस में सरकार के प्रति असंतोष को सार्वजनिक किया है। प्रिगोझिन कर रहे थे पुतिन के सैन्य नेतृत्व का अपमान सीआइए निदेशक ने साफ किया है कि रूस में पिछले हफ्ते हुए विद्रोह में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कहा, प्रिगोझिन महीनों से पुतिन के सैन्य नेतृत्व का अपमान कर रहे थे। बता रहे थे कि वह अक्षम है और उसके पास बेहतर परिणाम देने वाली युद्ध नीति नहीं है। यूक्रेन में 16 महीने से जारी युद्ध में इनमें से कई बातें साबित भी हो चुकी हैं। ब‌र्न्स ने ये बातें ब्रिटेन की एक संस्था के कार्यक्रम में कही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बर्न्स 2005 से 2008 तक रूस में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं और 2021 में उन्हें सीआईए निदेशक नियुक्त किया गया था। अमेरिका की नहीं होगी कोई भूमिका बर्न्स ने आगे कहा कि विद्रोह एक 'आंतरिक रूसी मामला था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और न ही होगी।' विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 29 जून को कहा कि असफल विद्रोह के बाद रूस मजबूत होकर उभरेगा इसलिए पश्चिम को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति में स्थिरता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, बर्न्स ने कहा कि युद्ध पहले से ही रूस के लिए एक रणनीतिक विफलता थी, जिसने अपनी सैन्य कमजोरी को उजागर कर दिया और आने वाले वर्षों में रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया।

Edited By: Nidhi Avinash