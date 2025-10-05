'लगता है मैं मर गई, वाह' अमेरिकी महिला की मौत के बाद वायरल हुई मजाकिया सेल्फ ओबिचुरी

अमेरिकी महिला लिंडा मर्फी का 60 वर्ष की आयु में बुलबार एएलएस से निधन हो गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक मजाकिया सेल्फ ओबिचुरी लिखी जो वायरल हो गई। मर्फी ने अपना ताबूत अंतिम संस्कार के लिए संगीत और एक डांस पार्टी भी खुद ही प्लान की। उन्होंने अपनी बीमारी के कारण बोलने में असमर्थता और आई लव यू न कह पाने के दुख को व्यक्त किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक अमेरिकी महिला अपनी मृत्यु के बाद, एक मजाकिया सेल्फ ओबिचुरी लिखकर वायरल हो गई हैं। मैसाचुसेट्स की लिंडा मर्फी का 60 साल की उम्र में बुलबार एएलएस से तीन साल तक जूझने के बाद निधन हो गया।

अपना मृत्युलेख लिखने के अलावा, मर्फी ने अपना ताबूत भी खुद चुना, अपने अंतिम संस्कार के लिए संगीत चुना और अपने सम्मान में एक डांस पार्टी की योजना भी बनाई। मर्फी ने अंतिम संस्कार गृह द्वारा प्रकाशित सेल्फ ओबिचुरी में लिखा, "अगर आप यह मृत्युलेख पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर गई हूं। वाह, ऐसा सचमुच हुआ। बुलबार एएलएस की जटिलताओं के कारण मैं FOMO से मर गई।"

'मेरा नाम लिंडा ब्रॉसी मर्फी है' सेल्फ ओबिचुरी में उन्होंने लिखा, "मेरा नाम लिंडा ब्रॉसी मर्फी है और जब मेरी मृत्यु हुई तब मैं सिर्फ 60 साल की थी, बहुत छोटी उम्र में! जैसा कि कहावत है, मैं 'अपनों के बीच शांति से मरी।' मेरे खूबसूरत परिवार और मेरे कुछ सबसे अच्छे दोस्तों ने मुझे आखिरी सांस तक प्यार, दिलासा और गले लगाया!"

मर्फी अपनी बीमारी के कारण लगभग एक साल तक बोल नहीं पाई थीं और उन्होंने छह महीने पहले मृत्युलेख लिखा था जब वह अपने हाथों से टाइप कर सकती थीं। आखिरी समय में वह केवल कुछ ही संकेत दे पाती थीं। उन्होंने सेल्फ ओबिचुरी में उस फंसे हुए एहसास के बारे में लिखा।

'कभी न बोल पाने का मतलब है, 'आई लव यू!' कभी न कह पाना' उन्होंने लिखा "मेरी बेवकूफ बुलबार एएलएस ने मुझे इस दुखद स्थिति में पहुंचा दिया कि मैं बोल नहीं सकती। कभी न बोल पाने का मतलब है, 'आई लव यू!' कभी न कह पाना। इसका मतलब है कि मैं अपने मिस्टर बोजैंगल्स को नाश्ते के लिए नहीं बुला पाऊंगी, और इसका मतलब है कि मैं डंकिन ड्राइव थ्रू में ऑर्डर नहीं कर पाऊंगी," ।

'मेरी दो महाशक्तियां' फ़्रेमिंघम में पली-बढ़ी और बॉयलस्टन में रहने वाली मर्फी ने अपने 42 साल के पति डेविड और अपने बच्चों की तारीफ करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज बताया, जबकि वह उन लोगों के बारे में सोच रही थीं जिन्हें वह पीछे छोड़ रही थीं।