Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मुझे पता है बुरे लोग कहां रहते हैं, वेनेजुएला पर बहुत जल्द हमला करेगा अमेरिका'; ट्रंप का बड़ा बयान

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:47 AM (IST)

    अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला की नावों को उड़ाने के बाद जमीन पर हमले की धमकी दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे पता है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     वेनेजुएला को ट्रंप का अल्टीमेटम (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ड्रग तस्करों को बड़ी चेतावनी दी है। कैरिबियन में कथित वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की नावों पर बार-बार हवाई हमलों के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द वेनेजुएला के अंदर रहने वाले ड्रग तस्करों पर हमला करना शुरू कर देगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार की कैबिनेट मीटिंग के दौरान जो टिप्पणी की। इससे वेनेजुएला और अमेरिका दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है

    जमीन पर हमले करने जा रहे

    वेनेजुएला में ड्रग तस्करों की नाव पर बार-बार हमला करने के बाद अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान कहा कि हम जमीन पर भी ये हमले शुरू करने जा रहे हैं। जमीन पर हमला करना बहुत आसान है, हम जानते हैं कि बुरे लोग कहां रहते हैं। हम बहुत जल्द उन पर हमले शुरू करने जा रहे हैं।

    अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए

    गौरतलब है कि ट्रंप की यह टिप्पणी तब आई है जब उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर कथित ड्रग-तस्करी वाली नावों को निशाना बनाने के हमले के लिए कड़ी जांच हुई, जिसमें अब तक 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ट्रंप ने वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ का बचाव किया और कहा कि न तो उन्हें और न ही वॉर सेक्रेटरी को संदिग्ध ड्रग जहाज पर दूसरे हमले के बारे में पता था।

    मुझे दूसरे हमले के बारे में नहीं पता

    US मिलिट्री ने 2 सितंबर को कैरिबियन में चल रहे एक संदिग्ध ड्रग जहाज पर एक और हमला किया था, जब शुरुआती हमले में जहाज पर सवार सभी लोग नहीं मारे गए थे। ट्रंप ने कहा ने कहा कि मुझे दूसरे हमले के बारे में नहीं पता था। मुझे लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं इसमें शामिल नहीं था और मुझे पता था कि उन्होंने एक नाव को उड़ा दिया था, लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन्होंने हमला किया था।

    राष्ट्रपति ने कहा कि हेगसेथ हमले से संतुष्ट थे लेकिन दो लोगों से जुड़े दूसरे हमले के बारे में नहीं जानते थे। वहीं, वॉर सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि वे पहला हमला लाइव देखे थे। लेकिन फिर वे अपनी अगली मीटिंग में चले गए। उन्होंने बताया कि उन्हे दूसरे हमले के बारे में कुछ घंटे बाद बता चला। मैंने खुद किसी को जिंदा नहीं देखा क्योंकि उस चीज में आग लगी हुई थी। इसे फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। (समाचार एजेंसी एएनाई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- पहले हमले की चेतावनी, अब ट्रंप ने हवाई क्षेत्र किया बंद...वेनेजुएला में क्या करने वाला है अमेरिका?