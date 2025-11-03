महिला ने ऑनलाइन मंगाई दवाइयां और बॉक्स खोलते ही निकली चीख, अमेरिका में चौंकाने वाला मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन दवाइयां मंगाना एक महिला के लिए जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। दवाई का पैकेट खोलते ही महिला के होश उड़ गए। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगी। उसने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और मामले की पूरी जानकारी दी।

यह मामला अमेरिका के केंटकी स्थित हॉपकिंसविले का है। पुलिस ने महिला की पहचान गुप्त रखी है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार महिला को बुधवार को एक पार्सल मिला, जिसमें दवाइयों की बजाए इंसान के हाथ और उंगलियां थीं। इन्हें बर्फ में पैक करके रखा गया था।

क्या है पूरा मामला? महिला ने इसपर हैरानी जताते हुए कहा, "हमें दवाइयों की सख्त जरूरत थी। हमें 2 बॉक्स मिले। जब हमने एक बॉक्स खोला, तो उसमें इंसानी शरीर के अंग थे, जिनका इस्तेमाल शायद ट्रांसप्लांट के लिए होना था। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसके हैं और इन्हें कहां भेजना था।"