    महिला ने ऑनलाइन मंगाई दवाइयां और बॉक्स खोलते ही निकली चीख, अमेरिका में चौंकाने वाला मामला

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    एक महिला ने ऑनलाइन दवाइयां मंगाईं, लेकिन उसे दवाइयों के बजाय इंसानी हाथ और उंगलियां मिलीं, जो बर्फ में पैक थीं। यह मामला अमेरिका के केंटकी का है। महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि ये अंग नैशविल मेडिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी के लिए थे और गलती से महिला के पास डिलीवर हो गए थे।

    ऑनलाइन दवाइयां मंगाने पर महिला को लगा झटका। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन दवाइयां मंगाना एक महिला के लिए जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। दवाई का पैकेट खोलते ही महिला के होश उड़ गए। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगी। उसने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और मामले की पूरी जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह मामला अमेरिका के केंटकी स्थित हॉपकिंसविले का है। पुलिस ने महिला की पहचान गुप्त रखी है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार महिला को बुधवार को एक पार्सल मिला, जिसमें दवाइयों की बजाए इंसान के हाथ और उंगलियां थीं। इन्हें बर्फ में पैक करके रखा गया था।

    क्या है पूरा मामला?

    महिला ने इसपर हैरानी जताते हुए कहा, "हमें दवाइयों की सख्त जरूरत थी। हमें 2 बॉक्स मिले। जब हमने एक बॉक्स खोला, तो उसमें इंसानी शरीर के अंग थे, जिनका इस्तेमाल शायद ट्रांसप्लांट के लिए होना था। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किसके हैं और इन्हें कहां भेजना था।"

    महिला ने पुलिस को फोन मिलाया और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बॉक्स ले लिया। छानबीन में पता चला कि यह बॉक्स नैशविल मेडिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी भेजना था, जिसे गलती से महिला के पास डिलीवर कर दिया गया।

    पुलिस ने की महिला की सराहना

    पुलिस ने मानव अंगों को सुरक्षित नैशविल पहुंचा दिया है। बॉक्स में मौजूद हाथ और उंगलियां चार अलग-अलग डोनर्स के थे, जो सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने इस ईमानदारी के लिए महिला की भी तारीफ की है।

