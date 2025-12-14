'किसी आवाज ने मुझसे कहा था हमला करो...', अमेरिका में चाकू घोंपने की आरोपी महिला का चौंकाने वाला खुलासा
अमेरिका में एक महिला ने दावा किया कि उसे कानों में एक अज्ञात आवाज सुनाई दी, जिसने उसे बाथरूम में जाकर किसी की हत्या करने का आदेश दिया। कैलिफॉर्निया पु ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। "मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उस आवाज ने मुझसे कहा कि बाथरूम में जाकर किसी की हत्या कर दो वरना तुम मर जाओगी। उसके कहने पर मैंने एक बच्चे की मां को निशाना बनाया।" यह चौंकाने वाला मामला अमेरिका का है, जहां महिला ने कानों में अज्ञात आवाज सुनाई देने का दावा किया है।
कैलिफॉर्निया पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। महिला की पहचान केरी अहेरने के रूप में हुई है। उनके नाखूनों में खून के निशान मौजूद हैं।
दुकान से खरीदा 1 फुट का धारदार चाकू
न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, महिला की उम्र 43 साल है। वो मानसिक बीमारी का शिकार है। वारदात से ठीक पहले महिला मनोचिकित्सक के पास गई थी। केरी ने बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे 150 डॉलर दिए थे, जिसमें से कुछ पैसे लेकर वो कैलीफोर्निया के एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर गई।
आठवें फ्लोर पर मौजूद इस स्टोर से केरी ने एक फुट लंबा धारदार चाकू खरीदा। केरी चाकू लेकर लौट रही थी, तभी 7वें फ्लोर पर उसे एक आवाज सुनाई दी। केरी का दावा है कि उससे किसी ने कहा, "बाथरूम में किसी को मार दो, वरना तुम मर जाओगी।"
बाथरूम में महिला पर किया हमला
बस फिर केरी ने आव देखा न ताव और बाथरूम में घुस गई। वहां, एक महिला अपने बच्चे का डायपर बदल रही थी। केरी ने महिला पर हमला कर दिया। महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए 911 पर फोन किया। बाथरूम में मौजूद लोग महिला की मदद के लिए आए और केरी को धर दबोचा। केरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस हमले में बच्चे को कोई चोट नहीं आई और पीड़िता की सेहत भी बेहतर है।
अस्पताल जाने का सता रहा था डर
केरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के फौरन बाद केरी ने पुलिस से पूछा कि कहीं उसे अस्पताल लेकर तो नहीं जा रहे हैं। पुलिस ने उसे बताया कि उसे जेल लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद उसने राहत की सांस ली। केरी का कहना है कि उसे अस्पताल वापस नहीं जाना है। अस्पताल जाने से उसे डर लगता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।