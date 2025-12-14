अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम के दौरान गोलीबारी, दो की मौत; आठ घायल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में शनिवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। फाइनल एग्जाम के दौरान काले कपड़ों में एक शख्स ने इंजीनियरिंग बिल्डिंग में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में दो लोगों की जान चली गई और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।
घटना बारुस एंड होली बिल्डिंग में हुई। ये इमारत यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और फिजिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। यहां इंजीनियरिंग डिजाइन के एग्जाम चल रहे थे। गोलीबारी की सूचना मिलते ही कैंपस में हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी ने तुरंत अलर्ट जारी किया और छात्रों को दरवाजे बंद करने, फोन साइलेंट करने और छिपने की सलाह दी।
चप्पे चप्पे पर हो रही है हमलावर की तलाश
प्रॉविडेंस शहर के डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस टिमोथी ओ'हारा ने बताया कि हमलावर एक पुरुष है जो काले कपड़ों में था। वह बिल्डिंग से होप स्ट्रीट की तरफ भाग निकला है। गोलीबारी के तीन-चार घंटे बाद भी पुलिस कैंपस की इमारतों की तलाशी ले रही थी और आसपास के इलाके में छानबीन कर रही थी। मेयर ब्रेट स्माइली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घायलों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। वे सभी रोड आइलैंड हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मेयर ने यह भी कहा कि सभी संसाधन लगाकर हमलावर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।
कैंपस और आसपास के इलाके में शेल्टर-इन-प्लेस का आदेश जारी है। लोगों से कहा गया है कि वे घरों में रहें और बाहर न निकलें। एफबीआई भी जांच में मदद कर रही है। मेयर ने पीड़ितों के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि यह शहर और राज्य के लिए बहुत दुखद दिन है।
छात्रों में दहशत का माहौल
एनडीटीवी के मुताबिक, छात्र ने बताया कि वह घटनास्थल के ठीक सामने अपनी डॉर्म में प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सायरन की आवाज सुनकर और एक्टिव शूटर का अलर्ट मिलते ही वह डर गया।
दूसरे छात्रों ने बताया कि पास की लैब में अलर्ट मिलते ही वे डेस्क के नीचे छिप गए और लाइटें बंद कर दीं। पूरा कैंपस खामोश और डरा हुआ था। यूनिवर्सिटी के प्रोवोस्ट फ्रांसिस डोयल ने कहा कि एग्जाम के समय यह सब होना बहुत भयानक है। वे यह पता लगा रहे हैं कि बिल्डिंग में उस वक्त कौन-कौन था।
'हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं'
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को घटना की ब्रीफिंग दी गई। व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ पीड़ितों के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ब्राउन यूनिवर्सिटी की गोलीबारी की जानकारी मिली है और एफबीआई मौके पर है।
उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक्स पर पोस्ट किया कि रोड आइलैंड से बहुत बुरी खबर है। वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं और एफबीआई मदद के लिए तैयार है। उन्होंने सभी के लिए प्रार्थना की अपील की।
