1802 फ्लाइट कैंसिल, 22349 में देरी... अमेरिका में आफत बना बर्फीला तूफान
अमेरिका में विंटर स्टॉर्म डेविन के कारण हजारों उड़ानें रद्द या विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एयरलाइंस ने शुक्रवार को विंटर स्टॉर्म डेविन के कारण छुट्टियों के पीक ट्रैवल के दौरान हजारों फ्लाइट्स कैंसिल या लेट कर दीं, जबकि कुछ राज्यों ने बर्फबारी की आशंका में कमर्शियल सड़क यातायात पर रोक लगा दी। इस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
दरअसल, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के अनुसार, शाम 4:04 बजे ET तक कुल 1,802 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं और 22,349 लेट हुईं। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शनिवार दोपहर तक विंटर स्टॉर्म डेविन को लेकर चेतावनी जारी की है।
अमेरिका के कई राज्यों में विंटर स्टॉर्म की चेतावनी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से से लेकर ट्राई-स्टेट एरिया तक, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड शामिल हैं, उन इलाकों में शुक्रवार देर रात तक 4-8 इंच बर्फबारी का अनुमान है।
वहीं, न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी एयरपोर्ट, नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ला गार्डिया एयरपोर्ट ने X पर पोस्ट करके यात्रियों को संभावित देरी या कैंसलेशन के बारे में चेतावनी दी है। FlightAware के अनुसार, आधे से ज़्यादा फ्लाइट कैंसलेशन और देरी इन तीनों एयरपोर्ट पर हुई।
एयरलाइंस कंपनियों ने हजारों उड़ानें की रद
उधर, जेटब्लू एयरवेज ने 225 फ्लाइट्स कैंसिल कीं, जो सभी एयरलाइंस में सबसे ज़्यादा हैं, इसके बाद डेल्टा एयर लाइन्स ने 212 फ्लाइट्स कैंसिल कीं। रिपब्लिक एयरवेज ने 157 फ्लाइट्स कैंसिल कीं, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस ने 146 और यूनाइटेड एयरलाइंस ने 97 फ्लाइट्स कैंसिल कीं।
अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और जेटब्लू के प्रवक्ताओं ने रॉयटर्स को बताया कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है, उनके लिए एयरलाइंस ने री-बुकिंग के लिए चेंज फीस माफ कर दी है।
बता दें कि विंटर स्टॉर्म से पहले न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने शुक्रवार दोपहर से आपतकाल की स्थिति घोषित कर दी है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, "चूंकि आज शाम न्यूयॉर्क शहर और उसके आस-पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फबारी शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए मैं इमरजेंसी की घोषणा करूंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारी एजेंसियों और लोकल पार्टनर्स के पास तूफान से निपटने के लिए ज़रूरी संसाधन और उपकरण हों।"
