1802 फ्लाइट कैंसिल, 22349 में देरी... अमेरिका में आफत बना बर्फीला तूफान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में एयरलाइंस ने शुक्रवार को विंटर स्टॉर्म डेविन के कारण छुट्टियों के पीक ट्रैवल के दौरान हजारों फ्लाइट्स कैंसिल या लेट कर दीं, जबकि कुछ राज्यों ने बर्फबारी की आशंका में कमर्शियल सड़क यातायात पर रोक लगा दी। इस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

दरअसल, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के अनुसार, शाम 4:04 बजे ET तक कुल 1,802 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं और 22,349 लेट हुईं। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम सेवा ने शनिवार दोपहर तक विंटर स्टॉर्म डेविन को लेकर चेतावनी जारी की है।

अमेरिका के कई राज्यों में विंटर स्टॉर्म की चेतावनी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से से लेकर ट्राई-स्टेट एरिया तक, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी और लॉन्ग आइलैंड शामिल हैं, उन इलाकों में शुक्रवार देर रात तक 4-8 इंच बर्फबारी का अनुमान है।

वहीं, न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी एयरपोर्ट, नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ला गार्डिया एयरपोर्ट ने X पर पोस्ट करके यात्रियों को संभावित देरी या कैंसलेशन के बारे में चेतावनी दी है। FlightAware के अनुसार, आधे से ज़्यादा फ्लाइट कैंसलेशन और देरी इन तीनों एयरपोर्ट पर हुई।

एयरलाइंस कंपनियों ने हजारों उड़ानें की रद उधर, जेटब्लू एयरवेज ने 225 फ्लाइट्स कैंसिल कीं, जो सभी एयरलाइंस में सबसे ज़्यादा हैं, इसके बाद डेल्टा एयर लाइन्स ने 212 फ्लाइट्स कैंसिल कीं। रिपब्लिक एयरवेज ने 157 फ्लाइट्स कैंसिल कीं, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस ने 146 और यूनाइटेड एयरलाइंस ने 97 फ्लाइट्स कैंसिल कीं।