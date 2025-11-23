'खतरा हो सकता है', अमेरिका की चेतावनी के बाद वेनेजुएला आने-जाने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के एयरस्पेस में संभावित खतरों के बारे में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) की चेतावनी के बाद कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। एफएए ने शुक्रवार को चेतावनी जारी की थी, जिसमें पायलटों से वेनेजुएला के ऊपर उड़ते समय सावधान रहने के लिए कहा गया था। इसमें सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और इलाके में बढ़ी मिलिट्री एक्टिविटी का हवाला दिया गया। 90 दिनों तक लागू रहेगा नोटिस एबीसी न्यूज के मुताबिक, एडवाइजरी में चेतावनी दी गई कि कुछ खतरे सभी ऊंचाई पर मौजूद एयरक्राफ्ट के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसमें वेनेजुएला के अंदर उड़ान भरने वाले और उतरने वाले प्लेन के साथ-साथ जमीन पर मौजूद प्लेन भी शामिल हैं। यह नोटिस 90 दिनों तक लागू रहेगा।

कौन सी फ्लाइट्स हुईं कैंसिल? इस वजह से, ब्राजील की गोल, कोलंबिया की एवियनका, पुर्तगाल की TAP एयर पुर्तगाल, स्पेन की आइबेरिया, चिली की LATAM और कैरिबियन की कैरिबियन एयरलाइंस समेत कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। गोल, एवियनका और TAP एयर पुर्तगाल ने 22 नवंबर और उसके बाद के दिनों में वेनेजुएला के साइमन बोलिवर मैक्वेटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काराकास से जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं।