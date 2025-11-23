'खतरा हो सकता है', अमेरिका की चेतावनी के बाद वेनेजुएला आने-जाने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल
अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) की चेतावनी के बाद वेनेजुएला के लिए कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। एफएए ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण पायलटों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्राजील, कोलंबिया, पुर्तगाल और स्पेन सहित कई देशों की एयरलाइनों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। जबकि कुछ एयरलाइंस ने तनाव के बावजूद परिचालन जारी रखा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के एयरस्पेस में संभावित खतरों के बारे में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) की चेतावनी के बाद कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं।
एफएए ने शुक्रवार को चेतावनी जारी की थी, जिसमें पायलटों से वेनेजुएला के ऊपर उड़ते समय सावधान रहने के लिए कहा गया था। इसमें सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और इलाके में बढ़ी मिलिट्री एक्टिविटी का हवाला दिया गया।
90 दिनों तक लागू रहेगा नोटिस
एबीसी न्यूज के मुताबिक, एडवाइजरी में चेतावनी दी गई कि कुछ खतरे सभी ऊंचाई पर मौजूद एयरक्राफ्ट के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसमें वेनेजुएला के अंदर उड़ान भरने वाले और उतरने वाले प्लेन के साथ-साथ जमीन पर मौजूद प्लेन भी शामिल हैं। यह नोटिस 90 दिनों तक लागू रहेगा।
कौन सी फ्लाइट्स हुईं कैंसिल?
इस वजह से, ब्राजील की गोल, कोलंबिया की एवियनका, पुर्तगाल की TAP एयर पुर्तगाल, स्पेन की आइबेरिया, चिली की LATAM और कैरिबियन की कैरिबियन एयरलाइंस समेत कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। गोल, एवियनका और TAP एयर पुर्तगाल ने 22 नवंबर और उसके बाद के दिनों में वेनेजुएला के साइमन बोलिवर मैक्वेटिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काराकास से जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं।
स्पेन की आइबेरिया ने 24 नवंबर से "अगली सूचना तक" काराकास के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं। हालांकि, कोपा एयरलाइंस और विंगो जैसी कुछ एयरलाइन्स ने तनाव के बीच भी अपना ऑपरेशन जारी रखा।
एफएए ने कहा कि हालांकि उसने वेनेजुएला के ऊपर से उड़ान भरने पर 'पूरी तरह बैन' नहीं लगाया है, लेकिन बिगड़ते सुरक्षा माहौल और मिलिट्री की मौजूदगी से सभी ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट के लिए खतरा पैदा हो गया है।
अमेरिका-वेनेजुएला टेंशन
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत यूएस-वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला के खिलाफ मिलिट्री एक्शन से इनकार नहीं किया, जबकि उन्होंने नेता निकोलस मादुरो के साथ एक संभावित डिप्लोमैटिक मौके की बात की थी।
