Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जितना चाहे लड़ो', रूस से युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप ने दिया जेलेंस्की को अल्टीमेटम 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:03 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की से उनकी 28 सूत्रीय शांति योजना पर जवाब देने को कहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, तो वे जी-जान से लड़ना जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह शांति चाहते हैं और युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    डोनल्ड ट्रंप और जेलेंस्की। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के 28 प्वाइंट वाले पीस प्लान को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने टाल मटोल कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को अब अल्टीमेटम दे दिया है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेनी नेता अगले गुरुवार तक युद्ध खत्म करने को लेकर उनके प्रशासन के नए प्लान पर जवाब जरूर देंगे। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को जेलेंस्की के बारे में कहा, "उन्हें इसे मंजूरी देनी होगी।" हालांकि एक दिन बाद उन्होंने सुलह की बात करते हुए यह भी कहा, "मैं शांति चाहता हूं।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'युद्ध को खत्म करना ही होगा'

    ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा, "हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह, हमें इसे खत्म करना ही होगा।" हालांकि, शनिवार को ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या यह प्रस्ताव यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उनका आखिरी ऑफर है तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। इससे और बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है।

    'जी जान से लड़ सकते हैं जेलेंस्की'

    फिर भी, जब पूछा गया कि अगर यूक्रेन और जेलेंस्की आखिरकार प्रस्ताव को मना कर देते हैं तो क्या होगा। इस पर ट्रंप ने लगभग इसे खारिज करते हुए कहा: "तब वह जी-जान से लड़ना जारी रख सकते हैं।"

    यह भी पढ़ें: 'यह फाइनल ऑफर नहीं...', यूक्रेन पीस प्लान पर डेडलाइन देने के बाद अब नरम क्यों पड़े ट्रंप?