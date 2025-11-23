'जितना चाहे लड़ो', रूस से युद्ध खत्म करने को लेकर ट्रंप ने दिया जेलेंस्की को अल्टीमेटम 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के 28 प्वाइंट वाले पीस प्लान को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने टाल मटोल कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को अब अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेनी नेता अगले गुरुवार तक युद्ध खत्म करने को लेकर उनके प्रशासन के नए प्लान पर जवाब जरूर देंगे। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को जेलेंस्की के बारे में कहा, "उन्हें इसे मंजूरी देनी होगी।" हालांकि एक दिन बाद उन्होंने सुलह की बात करते हुए यह भी कहा, "मैं शांति चाहता हूं।"

'युद्ध को खत्म करना ही होगा' ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से कहा, "हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह, हमें इसे खत्म करना ही होगा।" हालांकि, शनिवार को ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या यह प्रस्ताव यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उनका आखिरी ऑफर है तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। इससे और बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है।