अमेरिका: 6 साल के बच्चे की गोली से घायल टीचर को मिलेंगे 10 मिलियन डॉलर, क्या है पूरा मामला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में एक छह वर्षीय छात्र ने अपने शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने से घायल शिक्षिका एबिगेल ज्वर्नर ने आरोप लगाया कि न्यूपोर्ट न्यूज प्राथमिक विद्यालय, जहां वह पढ़ाती थीं, वहां स्कूल के प्रमुखों को चेतावनी दी गई थी कि लड़के के पास बंदूक हो सकती है। इसके बावजूत प्रिंसिपल ने इसे नजरअंदाज किया गया।

छात्र द्वारा शिक्षिका को गोली मारे जाने के बाद मुकदमा दायर किया। शिक्षिका एबिगेल ज्वर्नर के वकीलों ने आरोप लगाया कि पार्कर को साथी छात्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में पता था कि 6 वर्षीय लड़का स्कूल में बंदूक लेकर आया था। इसके बावजूद भी इसे नजरअंदाज किया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई।

10 मिलिनय का जुर्माना समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस मामले में गुरुवार को जूरी द्वारा शिक्षिका को 10 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। वहीं पार्कर पर अगले महीने बाल शोषण और उपेक्षा के आरोपों में आपराधिक मुकदमा चलेगा। वहीं, गोलीबारी करने वाले छात्र की मां डेजा टेलर को 2023 में नियंत्रित पदार्थ का सेवन करते हुए बंदूक रखने और बंदूक खरीदते समय झूठा बयान देने के संघीय आरोपों में 21 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।