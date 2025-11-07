Language
    अमेरिका: 6 साल के बच्चे की गोली से घायल टीचर को मिलेंगे 10 मिलियन डॉलर, क्या है पूरा मामला?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:50 AM (IST)

    वर्जीनिया में एक छह वर्षीय छात्र द्वारा शिक्षिका को गोली मारने की घटना के बाद, शिक्षिका एबिगेल ज्वर्नर ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्कूल को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। जूरी ने शिक्षिका को 10 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है। 

    साल के बच्चे की गोली से घायल टीचर को मिलेंगे 10 मिलियन डॉलर (Photo- Social Media)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में एक छह वर्षीय छात्र ने अपने शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने से घायल शिक्षिका एबिगेल ज्वर्नर ने आरोप लगाया कि न्यूपोर्ट न्यूज प्राथमिक विद्यालय, जहां वह पढ़ाती थीं, वहां स्कूल के प्रमुखों को चेतावनी दी गई थी कि लड़के के पास बंदूक हो सकती है। इसके बावजूत प्रिंसिपल ने इसे नजरअंदाज किया गया।

    छात्र द्वारा शिक्षिका को गोली मारे जाने के बाद मुकदमा दायर किया। शिक्षिका एबिगेल ज्वर्नर के वकीलों ने आरोप लगाया कि पार्कर को साथी छात्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में पता था कि 6 वर्षीय लड़का स्कूल में बंदूक लेकर आया था। इसके बावजूद भी इसे नजरअंदाज किया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    10 मिलिनय का जुर्माना

    समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस मामले में गुरुवार को जूरी द्वारा शिक्षिका को 10 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया गया। वहीं पार्कर पर अगले महीने बाल शोषण और उपेक्षा के आरोपों में आपराधिक मुकदमा चलेगा। वहीं, गोलीबारी करने वाले छात्र की मां डेजा टेलर को 2023 में नियंत्रित पदार्थ का सेवन करते हुए बंदूक रखने और बंदूक खरीदते समय झूठा बयान देने के संघीय आरोपों में 21 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

    पांच बार हो चुकी है सर्जरी

    पुलिस ने बताया कि लड़का अपने घर से 9 एमएम की हैंडगन लेकर अपने बैग में स्कूल गया था। लड़के ने अपनी कक्षा में एक बार बंदूक निकाली और शिक्षिका एबिगेल ज्वर्नर पर एक गोली चला दी, छात्र ने शिक्षिका को जब गोली मारी तब वह पहली कक्षा की कक्षा में पढ़ने की मेज पर बैठी थीं। गोली उनके हाथ और सीने में लगी। इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके हाथ की पांच सर्जरी हो चुकी हैं और गोली अभी भी उसके सीने में धंसी हुई है।

    न्यूपोर्ट न्यूज पुलिस ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने बाएं हाथ और छाती में गंभीर चोट लगने के बावजूद लगभग 20 छात्रों की अपनी कक्षा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया थ।

