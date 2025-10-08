मुनीर की चापलूसी से खुश हुए ट्रंप! पाकिस्तान को दिया AIM-120 मिसाइल का तोहफा; क्यों माना जाता है खतरनाक?

पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं जिसके चलते अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने की तैयारी में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते और भी गहरे हुए हैं। इस डिफेंस डील की वैल्यू 2.51 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह मिसाइलें पाकिस्तान की वायुसेना को मजबूत करेंगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड की तारीफ करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कई बार अमेरिका की यात्रा भी की है। अब मुनीर की चापलूसी का तोहफा पाक को मिलने की संभावना है।

दरअसल, पाकिस्तान को अमेरिका से AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं।

पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहा अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं। मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों का सैन्य टकराव हुआ। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त कर दिया, बाद में पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। भारत और पाकिस्तान के बीच इस सैन्य टकराव के बाद पाक की अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ीं हैं। कई मौके पर पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ की है।

पाक को एडवांस मिसाइल देने की तैयारी में अमेरिका अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120 AMRAAM मिसाइल देने का प्लान बनाया है। ये बेहद एडवांस मिसाइल मानी जाती हैं और हवा से हवा में दुश्मन के विमान को मार गिराने सक्षम हैं।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में ही अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक एग्रिमेंट में पाया गया कि अधिसूचित एक हथियार अनुबंध में एएमआरएएएम के खरीदारों में पाकिस्तान भी शामिल है। डिफेंस डील की वैल्यू पहुंची 2.51 बिलियन डॉलर अमेरिकी रक्षा विभाग के हालिया अनुबंध के अनुसार, रेथियॉन कंपनी को 41.6 मिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया गया। इन मिसाइलों के सी8 और डी3 वर्जन के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। इस डील की कुल वैल्यू अब 2.51 बिलियन डॉलर के करीब है। इस डील के साल 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइलें मिलेंगी। हालांकि, एक्सपर्ट्स की मानें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के एफ-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में ये काफी मदद करेगा। पाक के पास पहले से भी पुरानी सी3 वर्तन की 500 से अधिक मिसाइलें हैं, जो 2010 में एफ-16 के साथ खरीदी गई थीं।