इजरायल को निशाना पर अमेरिका ICC के जजों पर लगा रहा प्रतिबंध, रूबियो ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका इजरायल को निशाना बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के दो न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा रहा है।

रुबियो ने फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आइसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश का जिक्र करते हुए कहा, ''आज, मैं कार्यकारी आदेश 14203 के तहत आइसीसी के दो न्यायाधीशों जार्जिया के गोचा लार्डकिपानिद्जे और मंगोलिया के एर्डेनेबलसुरेन डामडिन को नामित कर रहा हूं।''