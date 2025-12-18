Language
    इजरायल को निशाना पर अमेरिका ICC के जजों पर लगा रहा प्रतिबंध, रूबियो ने किया खुलासा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इजरायल को निशाना बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के दो न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा रह ...और पढ़ें

    इजरायल को निशाना पर अमेरिका ICC के जजों पर लगा रहा प्रतिबंध (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका इजरायल को निशाना बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के दो न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा रहा है।

    रुबियो ने फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आइसीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेश का जिक्र करते हुए कहा, ''आज, मैं कार्यकारी आदेश 14203 के तहत आइसीसी के दो न्यायाधीशों जार्जिया के गोचा लार्डकिपानिद्जे और मंगोलिया के एर्डेनेबलसुरेन डामडिन को नामित कर रहा हूं।''

    अमेरिका ने क्यों लिया यह फैसला?

    उन्होंने कहा, ''इन व्यक्तियों ने इजरायल की सहमति के बिना आइसीसी द्वारा इजरायली नागरिकों की जांच, गिरफ्तारी, हिरासत या अभियोजन के प्रयासों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है।'' अमेरिका और इजरायल आइसीसी के सदस्य नहीं हैं। फरवरी में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों में नामित व्यक्तियों की किसी भी अमेरिकी संपत्ति को फ्रीज करना और उन्हें और उनके परिवारों को अमेरिका आने से रोकना शामिल है।

