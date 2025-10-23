VIDEO: ड्रग्स तस्करों के खिलाफ फिर एक्शन में US, जहाज पर हमले में दो की मौत
अमेरिका ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशांत महासागर में एक जहाज पर हमला किया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। रक्षामंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि यह ड्रग्स ले जा रहे जहाज पर आठवां हमला है और ऐसी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। उन्होंने कहा कि ड्रग कार्टेल हमारी सीमाओं पर युद्ध छेड़ रहे हैं और उन्हें न्याय मिलेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्रग तस्करों पर अमेरिका की लगातार कार्रवाई जारी है। कथित तौर पर अमेरिका ने प्रशांत महासागर में ड्रग ले जा रही एक जहाज पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है। इस बात की जानकारी अमेरिकी रक्षामंत्री पीट हेगसेथ ने दी है।
दरअसल, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिका ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। इसी कड़ी में ड्रग्स ले जा रही किसी जहाज पर ये आठवां हमला है। यह हमला दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी पर ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई को बढ़ा रहा है।
ड्रग्स तस्करी में मारे गए लोगों की संख्या 34 हुई
बता दें कि इससे पहले सात हमले कैरिबियव सी में हुए थे। वहीं, पहली बार मंगलवार को प्रशांत महासागर में किसी ड्रग्स ले जारही जहाज पर हमला हुआ है। अमेरिकी रक्षामंत्री ने बताया कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक्शन में मारे गए लोगों की संख्या 34 हो गई है।
जानकारी के अनुसार, कैरिबियन सागर में हुए जहाजों पर पिछले सात हमलों में से मंगलवार को हुआ ये हमला काफी अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस नए हमले में दो लोगों की जान गई है। इसमें पिछले महीने शुरू हुए हमलो में मरने वालों की संख्या कम से कम 34 हो गई है।
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025
The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac
क्या बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री?
पोस्ट में कहा गया कि यह हमला न केवल नए क्षेत्र में कार्रवाई है, बल्कि यह उस क्षेत्र में हुआ है जहां से दुनिया का अधिकांश कोकीन समुद्री रास्ते से तस्करी कर के बाहर भेजा जाता है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह अलग-कायदा ने हमारी मातृभूमि पर युद्ध को छेड़ा था, उसी तरह ये कार्टेल हमारी सीमा और हमारे लोगों पर युद्ध छेड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पोस्ट में कहा कि न कोई शरण मिलेगी, न कोई माफी सिर्फ न्याय मिलेगा।
