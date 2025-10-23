VIDEO: ड्रग्स तस्करों के खिलाफ फिर एक्शन में US, जहाज पर हमले में दो की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ड्रग तस्करों पर अमेरिका की लगातार कार्रवाई जारी है। कथित तौर पर अमेरिका ने प्रशांत महासागर में ड्रग ले जा रही एक जहाज पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है। इस बात की जानकारी अमेरिकी रक्षामंत्री पीट हेगसेथ ने दी है।

दरअसल, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिका ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। इसी कड़ी में ड्रग्स ले जा रही किसी जहाज पर ये आठवां हमला है। यह हमला दक्षिण अमेरिका में मादक पदार्थ की तस्करी पर ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई को बढ़ा रहा है।

ड्रग्स तस्करी में मारे गए लोगों की संख्या 34 हुई बता दें कि इससे पहले सात हमले कैरिबियव सी में हुए थे। वहीं, पहली बार मंगलवार को प्रशांत महासागर में किसी ड्रग्स ले जारही जहाज पर हमला हुआ है। अमेरिकी रक्षामंत्री ने बताया कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक्शन में मारे गए लोगों की संख्या 34 हो गई है।