    अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म, राष्ट्रपति ट्रंप ने किए विधेयक पर साइन

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:05 AM (IST)

    अमेरिका में 43 दिनों से जारी शटडाउन अब समाप्ति की ओर है। अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन खत्म करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिया है। इस शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और आम जनता को भी परेशानी हुई। डेमोक्रेट्स इस बिल से नाखुश हैं क्योंकि वे हेल्थकेयर सब्सिडी का विस्तार नहीं करा सके।

    डोनल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में पिछले 43 दिन से जारी शटडाउन अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी सीनेटर यानी सांसदों ने इसको समाप्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।

    व्हाइट हाउस की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आज इस बिल पर साइन कर दिया। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अमेरिका में शटडाउन समाप्त हो गया। 

    सरकारी कर्मचारियों पर शटडाउन का असर

    बता दें कि बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस समय शटडाउन खत्म करने वाला बिल पारित हुआ, तो सदन में जोरदार तालियां गूंज उठीं। इस दौरान कई सांसद खुशी से झूम उठे और एक दूसरे से गले मिले। वहीं, कुछ सांसद वोटिंग के दौरान हाउस से बाहर निकल गए। सदन में ये बिल 222 के मुकाबले 209 वोटों से पारित कर लिया। वहीं, बिल के पारित होते ही ट्रंप ने कहा था कि इस बिल पर वह जल्द दी हस्ताक्षर करेंगे।

    इस शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारी को कई वेतन नहीं मिले, यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे और लोग अपने परिवारों के लिए भोजन जुटाने हेतु फूड बैकों के बाहर कतारों में खड़े रहे हैं।

    डेमोक्रेट्स की नाराजगी की वजह क्या है?

    माना जा रहा है कि इस बिल से डेमेक्रेटिक पार्टी के सांसद काफी नाराज है। उनका कहना है कि सीनेट में हुए समझौते में वे हेल्थकेयर सब्सिडी का विस्तार नहीं हासिल कर सके। हाउस में पहली प्रक्रिया की वोटिंग 213-209 रही, जिससे फाइनल वोटिंग का रास्ता साफ हुआ है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि 40 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद भी उन्हें अपनी मुख्य मांगों में कोई लाभ नहीं मिला। (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

