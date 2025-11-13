अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म, राष्ट्रपति ट्रंप ने किए विधेयक पर साइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में पिछले 43 दिन से जारी शटडाउन अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी सीनेटर यानी सांसदों ने इसको समाप्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।

व्हाइट हाउस की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप आज इस बिल पर साइन कर दिया। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अमेरिका में शटडाउन समाप्त हो गया।

सरकारी कर्मचारियों पर शटडाउन का असर

बता दें कि बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस समय शटडाउन खत्म करने वाला बिल पारित हुआ, तो सदन में जोरदार तालियां गूंज उठीं। इस दौरान कई सांसद खुशी से झूम उठे और एक दूसरे से गले मिले। वहीं, कुछ सांसद वोटिंग के दौरान हाउस से बाहर निकल गए। सदन में ये बिल 222 के मुकाबले 209 वोटों से पारित कर लिया। वहीं, बिल के पारित होते ही ट्रंप ने कहा था कि इस बिल पर वह जल्द दी हस्ताक्षर करेंगे।