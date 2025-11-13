'आतंकी हमले की जांच करने में भारत सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं'; दिल्ली ब्लास्ट पर आया US का बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किला मेट्रो के पास हुए विस्फोट के बाद दुनिया भर की नजर भारत की ओर है। भारत सरकार ने इस विस्फोट को आतंकी हमला बताया है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस घटना को साफ तौर पर आतंकवादी हमला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने जांच में भारत के पेशेवर रवैये की सराहना की है।

उन्होंने कहा, "भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए। वे इस जांच को बहुत सोच-समझकर, सावधानी से और पेशेवर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यह जांच जारी है। यह साफ तौर से एक आतंकवादी हमला था। यह अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों से भरी एक कार थी जिसमें विस्फोट हुआ और कई लोग मारे गए।"

'अमेरिका मदद करना चाहता है लेकिन...' उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वे जांच बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जब उनके पास तथ्य होंगे, तो वे उन्हें जारी करेंगे।" अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने विस्फोट के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। रुबियो ने कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत इस जांच को खुद से करने में बहुत सक्षम है और उसे मदद की जरूरत नहीं है।



मार्को रुबियो ने कहा, "हमें जांच के परिणाम का इंतजार है। हमने मदद की पेशकश की है, लेकिन मुझे लगता है कि वे इन जांचों में बहुत सक्षम हैं। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है और वे अच्छा काम कर रहे हैं।"