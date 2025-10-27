Language
    US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन से चिंताजनक हुए हालात, लॉस एंजिलिस एयरपोर्ट के लिए रोकी गई उड़ानें

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    अमेरिका में सरकारी शटडाउन के चलते हालात चिंताजनक हो गए हैं। लॉस एंजिलिस एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकना पड़ा क्योंकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के कर्मचारियों की कमी हो गई है। हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं और देरी हो रही है। कांग्रेस में खर्च को लेकर सहमति न बनने के कारण यह स्थिति बनी है और अनिश्चितता बनी हुई है।

    Hero Image

    अमेरिका में शटडाउन से हालात हुए चिंताजनक। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में इतिहास के दूसरे सबसे लंबे शटडाउन की वजह से हवाई सेवाओं पर संकट गहराने लगा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने रविवार सुबह लॉस एंजिलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दीं। यह निर्णय दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्र में स्टाफ की भारी कमी के चलते लिया गया।

    लॉस एंजिलिस के अलावा न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टेटेबोरो एयरपोर्ट और फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स स्थित साउथवेस्ट फ्लोरिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उड़ान परिचालन प्रभावित हुआ। एफएए के अनुसार कर्मचारियों की भारी कमी की वजह से उड़ानों को उनके मूल हवाई अड्डों पर ही रोक दिया गया, जिसके कारण यात्रियों को औसतन एक घंटे 40 मिनट की देरी का सामना करना पड़ा। एजेंसी ने बताया कि ग्राउंड स्टाप हटाया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक पर प्रतिबंध जारी रह सकता है।

    बिना वेतन कार्य कर रहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर

    अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने कहा कि संघीय सरकार के शटडाउन के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन कार्य कर रहे हैं, जिससे वित्तीय दबाव और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कंट्रोलरों के लगातार बीमार होने की सूचना देने से स्थिति और बिगड़ गई है।

    शटडाउन का उड़ान सेवाओं पर पड़ रहा असर

    डफी ने बताया शनिवार को 22 कर्मचारियों ने एकसाथ छुट्टी पर जाने की सूचना दी। इससे स्पष्ट है कि कंट्रोलर अब बेहद दबाव में हैं। समाचार एजेंसी रायटर के मुताबिक, 13 हजार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और 50 हजार परिवहन सुरक्षा प्रशासनिक अधिकारियों से बगैर वेतन काम कराया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने चेताया है कि मंगलवार को शटडाउन का पहला पे-चेक न मिलने की वजह से उड़ान सेवाओं पर असर बढ़ सकता है। शनिवार को 5300 से ज्यादा उड़ाने विलंबित हुईं। वहीं रविवार को दोपहर 12 बजे तक 2500 उड़ानें प्रभावित हुई थीं।

    1 नवंबर से संघीय खाद्य मदद योजना के भुगतान पर रोक

    फिलहाल 3500 एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की कमी चल रही है। एक नवंबर से खाद्य मदद पर भी रोक अमेरिका के कृषि विभाग ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है कि एक नवंबर से जरूरतमंदों को दी जानेवाली संघीय खाद्य मदद योजना के लिए भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी। ट्रंप प्रशासन ने इस योजना के लिए पांच अरब डॉलर की आकस्मिक निधि का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (स्नैप) के तहत आठ में से एक अमेरिकी को पोषण के लिए जरूरी सामान खरीदने में मदद मिलती है।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

