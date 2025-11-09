अमेरिका में गहराया शटडाउन संकट, स्टाफ की कमी के कारण 1700 से ज्यादा उड़ानें रद

Language
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    अमेरिका में शटडाउन के कारण विमान सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। स्टाफ की कमी के चलते 1700 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। यदि शटडाउन जारी रहता है, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिससे उड़ानें रद्द होने की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

    स्टाफ की कमी के कारण 1700 से ज्यादा उड़ानें रद। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में शटडाउन संकट गहराता जा रहा है। शटडाउन से पैदा हुए स्टाफिंग संकट और सरकारी कामकाज ठप होने के बीच 1700 से ज्यादा फ्लाइट रद हो गई हैं। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने इसके लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया था। क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है।

    CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में हवाई यात्रा में अव्यवस्था जारी रही क्योंकि एयरलाइनों ने 1,700 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं और हजारों उड़ानें लेट रहीं। यह स्थिति सरकारी कामकाज ठप होने के बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास कर्मचारियों की भारी कमी के कारण थी।

    शनिवार को 1500 से ज्यादा उड़ाने रद

    CNN के अनुसार, उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के आंकड़ों का हवाला देते हुए, अकेले शनिवार को 1,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं और 6,600 से ज्यादा लेट रहीं, जबकि रविवार को 1,000 फ्लाइट के रद होने की जानकारी मिली।

    हवाई यात्रा पर पड़ रहा है कर्मचारियों की कमी का असर

    कर्मचारियों की कमी का सबसे ज्यादा असर देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क के तीन प्रमुख हवाई अड्डों - नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल, लागार्डिया और जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल पर शनिवार को घंटों की देरी हुई।

    अराइवल में औसत देरी चार घंटे

    एफएए ने नेवार्क आने वाली उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से ग्राउंड स्टॉप जारी किया, क्योंकि शनिवार को अराइवल में औसत देरी चार घंटे से अधिक हो गई थी। लागार्डिया से डिपार्चर में 75 मिनट तक की देरी हुई, जबकि जेएफके आने-जाने वाली उड़ानें औसतन दो घंटे से अधिक समय तक रुकी रहीं।

    अटलांटा के हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अराइवल में लगभग साढ़े पांच घंटे की देरी हुई, जबकि वाशिंगटन, डीसी के रीगन नेशनल एयर पोर्ट पर शुक्रवार को लगभग 80 उड़ानें रद हुईं और लगभग आधी आगमन उड़ानें देरी से उड़ी।

