अमेरिकी सीनेटर ने पाकिस्तान सरकार के अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव पर चिंता जताई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक प्रमुख अमेरिकी सीनेटर ने पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के निरंतर दमन और अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों पर चिंता व्यक्त की है।

मानवाधिकार आयोग पाकिस्तान (एचआरसीपी) द्वारा अगस्त में जारी रिपोर्ट 'डर की गलियां : 2024/25 में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता' ने अल्पसंख्यक समूहों, विशेषकर अहमदियों, हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ ऐसे दमन के मामलों को उजागर किया।

हिंदू और ईसाई लड़कियों से साथ बढ़ी घटनाएं

इस वर्ष की शुरुआत में पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार निकाय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इसके अलावा हिंदू और ईसाई लड़कियों के दुष्कर्म, मतांतरण और बाल विवाह की घटनाएं भी बढ़ी हैं।