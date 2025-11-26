पॉलिटिकल पार्टी, किड्स विंग और आतंक की ट्रेनिंग... पाकिस्तान के रग-रग में घुस रहा लश्कर-ए-तैयबा, कितनी घातक है हाफिज सईद की LeT?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान का घातक टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा (LeT) देश में तेजी से अपने पांव पसार रहा है। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद अपने लीडरशिप में, LeT के स्टूडेंट्स, नौजवानों, टीचरों और मजदूरों के लिए खास ऑर्गनाइजेशन बना रहा है। सईद के बेटे तल्हा के एक हालिया वीडियो से इस बात क जानकारी मिली है।

LeT दुनियाभर की नजरों से बचने के लिए अपनी पॉलिटिकल ब्रांच, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) का इस्तेमाल एक फ्रंट के तौर पर करता है। बाहर वालों को इसका स्ट्रक्चर साफ नहीं लगता क्योंकि ये ऑर्गनाइजेशन PMML या LeT से खुले तौर पर जुड़े नहीं हैं। फिर भी, LeT के बड़े आतंकी अक्सर उनके इवेंट्स में दिखाई देते हैं।

पॉलिटिकल फ्रंट और सोशल पैठ PMML और उससे जुड़े संगठनों (मुस्लिम स्टूडेंट लीग, मुस्लिम यूथ लीग, मुस्लिम विमेन लीग, मुस्लिम गर्ल्स लीग, और मुस्लिम किड्स) के सोशल मीडिया पेज का रिव्यू करने से पता चला कि LeT कैसे जमीनी लेवल तक अपना नेटवर्क बना रहा है।

दिल्ली के मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिसर्च फेलो डॉ. स्मृति पटनायक कहती हैं, 'पाकिस्तान में LeT की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। उनकी गहरी पहुंच का मतलब है आतंकी हमलों के लिए और ज्यादा लोग भर्ती होंगे।'

LeT कैसे करता है काम? LeT समाज सेवा का दिखावा करता है। यह बाढ़ राहत, कुरान पढ़ना, फर्स्ट-एड ट्रेनिंग, प्रदूषण जागरूकता वॉक और इस्लामी बातचीत जैसे वेलफेयर प्रोग्राम चलाता है, इसके स्टूडेंट्स और बच्चों के विंग, कॉलेज और आस-पड़ोस के लेवल पर काम करते हैं, जिससे भविष्य के कैडर के लिए पाइपलाइन पक्की होती है।

LeT का पॉलिटिकल फ्रंट PMML LeT के पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पर पहचाने जाने वाले PMML को LeT का डिप्टी अमीर तल्हा सईद लीड करता है जो इसका वाइस प्रेसिडेंट है। PMML के कई अधिकारी, जिनमें तल्हा, सैफुल्लाह खालिद, हाफिज अब्दुल रऊफ़, फैसल नदीम, फ़ैयाज़ अहमद, मुज़्माइल इक़बाल, मुहम्मद हैरिस डार और कारी मुहम्मद याकूब शामिल हैं। इन सभी को US, भारत और दूसरे देशों ने आतंकवादी घोषित किया है।

PMML ने पाकिस्तान में 2024 के आम चुनाव लड़े थे, लेकिन सीटें नहीं जीत पायें। इसके नेता सहयोगी संगठनों को बढ़ाने में मदद करते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट लीग (MSL) LeT की दूसरी सबसे असरदार विंग, MSL है जो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में काम करती है। MSL, LeT की जिहादी सोच को सेशन के जरिए फैलाता है, इसमें युवा हिस्सा लेने वालों के दिमाग में कट्टरपंथी विचार धीरे-धीरे डाले जाते हैं। इसकी एक्टिविटीज में शामिल हैं:

कैंपस स्टडी सर्कल और स्पिरिचुअल कैंप के ज़रिए आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग।

पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फर्स्ट-एड और ब्लड डोनेशन पर सेमिनार के ज़रिए सोशल आउटरीच।

स्मॉग अवेयरनेस मार्च और बाढ़ राहत ड्राइव जैसे मास अपील इवेंट। यह संगठन स्पोर्ट्स इवेंट्स, हेल्थ कैंप और अनौपचारिक सभाओं के जरिए कॉलेज के बाद के युवाओं को टारगेट करता है, और सोशल एंगेजमेंट को इस्लामिक मैसेज के साथ मिलाता है।