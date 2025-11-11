अमेरिका में 41 दिन बाद खत्म होगा शटडाउन, सीनेट ने पास किया अहम बिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में 41 दिन का शटडाउन (US Shutdown) खत्म होने की कगार पर है। सोमवार को कुछ सासंदों ने शटडाउन खत्म करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि, डेमोक्रेट्स पार्टी के कई नेता अभी भी वाशिंगटन से बाहर हैं। उनकी वापसी के बाद संसद में इसपर वोटिंग होगी, जिसके साथ ही अमेरिका में लगा इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शटडाउन खत्म करने वाले बिल का समर्थन करते हुए कहा, "हम जल्द ही अपना देश फिर से खोलने वाले हैं।" संसद में होगी वोटिंग ओबामा केयर फंड और स्वास्थ्य बीमा योजना को जारी न रखने के कारण विपक्षी दल यानी डेमोक्रेट्स पार्टी के लोगों ने पूरे देश में शटडाउन का एलान कर दिया था। डेमोक्रेट्स लगातार ट्रंप की पार्टी से बातचीत करने और अपनी मांगों को स्वीकार करवाने पर डटे थे।

40 दिनों के लॉकडाउन के बाद बीते दिन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं की मुलाकात हुई थी। इस दौरान व्हाइट हाउस ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें शटडाउन को खत्म करने और अफोर्डेबल केयर एक्ट पर दिसंबर में वोटिंग करवाने की शर्त रखी गई है।

डेमोक्रेट्स में बने दो गुट न्यू हैम्पशायर सीनेटर जीन शाहीन के अनुसार, रिपब्लिकन पार्टी ने हमारी मांगे ठुकरा दी थीं। इसलिए हमारे पास यह शर्त मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमें लगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के लिए शटडाउन सबसे बेहतर रास्ता है। कुछ समय बाद इसपर वोटिंग होगी और मुझे विश्वास है कि यह सेवाएं जारी रहेंगी।"