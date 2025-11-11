नरम पड़े ट्रंप के तेवर! भारत पर टैरिफ घटाने के दिए संकेत, पीएम मोदी पर भी दिया बड़ा बयान
Donald Trump on Tariffs: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ कम करने का संकेत दिया है, यह दावा करते हुए कि ये टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए थे, जिसे भारत ने अब बंद कर दिया है। हालांकि, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के साथ किसी भी हालिया बातचीत से इनकार किया है। ट्रंप ने भारत के साथ एक "निष्पक्ष डील" करने की भी बात कही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत को लेकर ट्रंप (Donald Trump on Tariffs) के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। वहीं, ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ घटाने संकेत दिए हैं। हाल ही में जब ट्रंप से भारत के साथ ट्रेड डील पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो कम कर सकते हैं।
ट्रंप ने दावा किया है कि रूस से तेल आयात करने के कारण भी भारत पर हाई टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसलिए अमेरिका टैरिफ कम करने के बारे में सोच सकता है।
टैरिफ पर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप के अनुसार, "भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण टैरिफ लगाए गए थे। मगर, अब उन्होंने (भारत) रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। हम टैरिफ कम करने वाले हैं।"
ट्रंप का कहना है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिलाया है। हालांकि, भारत ने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।
VIDEO | Washington: Responding to a question during a press conference at White House, US President Donald Trump (@POTUS) said: "Tariffs high on India because of Russian oil; they've reduced Russian oil substantially, at some point will bring tariffs down."— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
(Source: Third Party)… pic.twitter.com/UhjGRqPKxa
ट्रेड डील पर दिया बयान
टैरिफ और ट्रेड डील पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा-
हम भारत के साथ डील करने वाले हैं। यह डील पहले से काफी अलग होगी। अभी भारत के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मुझसे फिर से प्यार करने लगेंगे। हम निष्पक्ष डील करेंगे। हम इसके बेहद करीब हैं।
बता दें कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने का हवाला देते हुए अगस्त में भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप का कहना था कि उनका यह कदम रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने में मददगार होगा। मगर, अब ट्रंप ने भारत की तरफ नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया है।
