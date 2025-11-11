नरम पड़े ट्रंप के तेवर! भारत पर टैरिफ घटाने के दिए संकेत, पीएम मोदी पर भी दिया बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत को लेकर ट्रंप (Donald Trump on Tariffs) के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। वहीं, ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ घटाने संकेत दिए हैं। हाल ही में जब ट्रंप से भारत के साथ ट्रेड डील पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो कम कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप ने दावा किया है कि रूस से तेल आयात करने के कारण भी भारत पर हाई टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इसलिए अमेरिका टैरिफ कम करने के बारे में सोच सकता है।