अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति लगाए प्रतिबंध, ड्रग कार्टेल को बढ़ावा देने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने शुक्रवार को कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने पेट्रो पर ड्रग कार्टेल को फलने-फूलने की अनुमति देने का आरोप लगाया है। वॉशिंगटन और इस क्षेत्र के कई देशों के बीच तनाव पिछले कई हफ्तों से बढ़ रहा है।

अमेरिकी सेना ने दक्षिणी कैरिबियन में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में कई जहाजों पर हमला किया है और बिना सुबूत आरोप लगाया है कि वे ड्रग्स ले जा रहे थे।

हम अपने देश में ड्रग्स की तस्करी बर्दाश्त नहीं करेंगे- अमेरिका

अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने कहा, ''राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के सत्ता में आने के बाद से, कोलंबिया में कोकीन का उत्पादन दशकों में सबसे तेजी से बढ़ा है, जिससे अमेरिका में बाढ़ आ गई है और अमेरिकियों को जहर मिल रहा है। राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कार्टेल को फलने-फूलने दिया है और इस गतिविधि को रोकने से इन्कार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप हमारे देश की रक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अपने देश में ड्रग्स की तस्करी बर्दाश्त नहीं करेंगे।''