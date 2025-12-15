'हम कुछ कह नहीं सकते...', मिड टर्म इलेक्शन को लेकर हिल गया ट्रंप का कॉन्फिडेंस; किस बात है डर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में साल 2026 में मध्यावधि चुनाव होने को हैं। कई सर्वे में दावा किया जा रहा है कि इस मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स बढ़त बना सकती है। हालांकि, रिपब्लिकन का दावा है कि अमेरिका में होने वाले इस मध्यावधि चुनाव में वही जीतेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। शनिवार को प्रकाशित वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने संकेत दिया कि इतिहास की सबसे महान अर्थव्यवस्था का दावा करने के बावजूद, रिपब्लिकन 2026 के मध्यावधि चुनाव हार सकते हैं।

ट्रंप का दावा- तेजी से बढ़ रही अमेरिका की अर्थव्यवस्था गौरतलब है कि जनवरी में व्हाइट हाउस में वापस लौटे रिपब्लिकन नेता ने नियमित रूप से इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अब तेजी से बढ़ रही है और वे महंगाई के लिए अपने डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती जो बाइडेन को दोषी ठहराते रहे हैं।

ट्रंप ने कहा कि मैंने इतिहास की सबसे महान अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है, लेकिन लोगों को इन सभी बातों को समझने में थोड़ा समय लग सकता है। 'हम केवल अपना काम कर रहे' ट्रंप का दावा है कि हमारे देश में जो इतना सारा पैसा आ रहा है, उससे अभी बहुत सी चीजें बन रही हैं, जिससे कार कारखाने, एआई और भी अन्य चीजें खुल रही हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि इसका मतदाताओं पर क्या असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने कहा वह केवल अपना काम कर रहे हैं।



ट्रंप ने महंगाई को लेकर कहा कि आज के समय में हर वस्तु की कीमत अमेरिका में अच्छी स्थिति में है। उन्होंने आगे कहा कि यहां तक कि जिन लोगों का राष्ट्रपति कार्यकाल सफल रहा, उन्हें भी झटके लगे हैं। ट्रंप ने कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है, हमें लगता है हमें जितना चाहिए।

ट्रंप ने किए थे ये वादे उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनल्ड ट्रंप ने दोबारा चुने जाने पर महंगाई को कम करने का वादा किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अपने चुनावी वादे को पूरा करने में सफलता हासिल की है।